Ponferradina-Tarazona

Íñigo Vélez, en el banquillo de El Toralín. / Jesús

Íñigo Vélez aseguró tras la derrota de la Ponferradina ante el Tarazona que “nos ha dejado muy jodidos. No la esperábamos y las derrotas nunca son fáciles. En el momento que mejor estábamos nos han metido el 0-1 y no hemos podido empatar”. El técnico reconoció que “la primera parte no me ha gustado, no hemos llegado con claridad ni le dimos rapidez a la circulación. En la segunda hemos cambiado el dibujo y es cuando mejor hemos estado y hemos tenido ocasiones, pero nos han marcado el 0-1 y ellos se han encerrado, lo normal. No hemos sabido leer el partido, sobre todo en la primera parte”.

El entrenador blanquiazul valoró si ese cambio de dibujo llegó demasiado tarde, aunque señaló que “cuando hemos cambiado es cuando nos han metido el gol. Hemos cambiado en el 60 porque, aunque ellos no estaban creándonos peligro, nosotros tampoco estábamos generando, y hemos llegado más por bandas con Dacosta y Cerdà. Visto lo visto, igual hubiera sido mejor si hubiéramos empezado con el 4-4-2, pero es fútbol y no hay más”.

En cuanto a que las dos derrotas de la temporada hayan llegado en casa, Vélez apuntó que “cuando jugamos en El Toralín el rival expone menos e intenta buscar las contras y el balón parado. Fuera de casa igual el rival está más abierto y deja más huecos. En casa es jodido perder porque viene mucha gente a vernos y todos nos vamos jodidos”.