Íñigo Vélez, entrenador de la Ponferradina. / EBD

La Ponferradina recibe este sábado al Tarazona en El Toralín en busca de cerrar un noviembre perfecto en el grupo 1 de Primera RFEF. El equipo berciano ha ganado los tres partidos disputados hasta la fecha este mes ante el Teruel, el Rayo Majadahonda y el Unionistas de Salamanca, encuentros en los que además el equipo de Íñigo Vélez no ha recibido ni un solo gol.

Al respecto de la racha de su equipo, el técnico blanquiazul apuntó que “el fútbol es así y al final lo que vale es el resultado, cuando pierdes todo se ve más negativo. Habría que analizarlo todo, pero es complicado. Ahora estamos en una racha buena, pero tenemos que seguir mejorando”. En ese sentido, se refirió al debate abierto entre la afición sobre el juego de la Deportiva reconociendo que “cada uno tendrá sus gustos y todo se puede mejorar. Tanto el equipo como yo estamos encantados con la afición y nos están permitiendo sacar adelante partidos difíciles en El Toralín. Si siguen apoyando así, será más sencillo para todos”.

También habló Vélez sobre el sistema de tres centrales que ha acompañado a esta racha de victorias, puntualizando que “ante el Rayo Majadahonda marcamos cuando cambiamos el dibujo –a un 4-4-2–. Es verdad que nos está dando resultados y seguro que se podría aprovechar más, peor defensivamente somos muy sólidos. Hay margen de mejora, pero no me preocupa ahora mismo”.

Centrado ya en el partido ante el Tarazona, el entrenador deportivista descartó a Brais Abelenda, Soto y Pol Llonch por lesión, mientras que recupera a Carrique e Igbekeme para un encuentro que aventura “muy complicado, como vimos la semana pasada con el Deportivo. Van a intentar agradar y sacar el mayor rendimiento posible. Nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido y, por supuesto, salir a ganar”.

La victoria le daría a la Ponferradina, como la semana pasada, el liderato momentáneo a la espera de lo que haga la Cultural en Tarragona, donde juega a las 20.00 horas, pero Íñigo Vélez insistió en que no le quita el sueño alcanzar la primera plaza ni tampoco jugar a meter presión a los rivales que juegan después: “Para nada, la presión la tengo conmigo mismo para ganar. Por supuesto que es importante seguir sumando, porque el objetivo se cumple en mayo con lo que vas haciendo todo el año. Ahora estamos en una situación muy buena, pero sólo me importa ganar mañana. Es importante estar ahí arriba con posibilidades de acabar primero, pero no me quita el sueño ahora, lo que quiero es que el equipo mejore”.

Ponferradina-Tarazona. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Tarazona de la decimocuarta jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF se disputa este sábado, 25 de noviembre, a las 18.00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de la plataforma FEF TV.

El árbitro del encuentro será el vasco Daniel Palencia Caballero, con el que la Deportiva sólo tiene un precedente en la temporada 2016-17, en Segunda B, cuando derrotó por 4-2 al Burgos en El Toralín.