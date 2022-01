Ponferradina-Tenerife

El técnico de la Deportiva remarcó que el árbitro "no fue determinante" para el resultado, "pero sí hay otras cosas..."

Ramis y Bolo se saludan antes del partido en El Toralín. / QUINITO

Jon Pérez Bolo analizó la derrota ante el Tenerife reconociendo que "no entraba dentro de nuestros planes perder hoy y es una pequeña decepción, pero esto sigue y hay que seguir trabajando. Tuvimos un par de jugadas para el 2-0 y no las aprovechamos. Luego llega la jugada del penalti y cambia el partido".

Bolo abundó en esto señalando que "el equipo ha estado muy bien hasta el penalti. Tener al Tenerife jugando en su campo sin poder hacer transiciones rápidas ni chutar a portería es muy importante. Luego llega el penalti, lo para Lucho, lo mandan repetir y eso es otro mazazo. Aún así, el equipo se ha repuesto y ha seguido presionando. Después nos pillan una contra, Lucho hace una parada, Copete se duerme y se llevan el partido. Creo que era su segundo tiro a puerta", lamentó.

El técnico, eso sí, dejó claro que "no creo que la actuación del árbitro haya sido determinante para perder el partido. Pero sí hay otras cosas: 5-0 en amarillas, decisiones que te condicionan… En acciones parecidas había tarjeta para nosotros y para el Tenerife no. En el primer tiempo un jugador del Tenerife se queda en el suelo y el árbitro para el partido; en la segunda parte se queda Ríos y la jugada se termina. Es la misma situación y hay dos decisiones, a nosotros nos corta una contra y al Tenerife le deja finalizar la jugada. No quiero que suene a excusa, pero que en este partido sólo la Ponferradina se vaya con amarillas nos limita".

A pesar de la derrota, Bolo recordó que "quedan 17 jornadas, partidos para disfrutar e intentar hacer un buen final de temporada que nos permita pelear por algo muy importante para nosotros. Tenemos que pensar ya en el Girona, que nos va a poner muchas dificultades. Mañana saldrá el sol y volveremos a trabajar para prepararlo de la mejor forma posible y recuperar los puntos que nos hemos dejado hoy en El Toralín".

Por último, el entrenador de la Ponferradina agradeció la actitud del público: "El Toralín ha sido lo que queríamos y tenemos que darle las gracias a la afición por ayudarnos".