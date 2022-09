Ponferradina-Tenerife

José Gomes, en el banquillo de El Toralín. / JESÚS

El entrenador de la Ponferradina, José Gomes, analizó el empate ante el Tenerife destacando que “aparte de la mala sensación de no quedarnos con los tres puntos, ha habido muchos momentos de juego que me han gustado. El equipo ha tenido personalidad, ha circulado el balón y generado ocasiones, y sobre todo hemos sido efectivos en el momento de defender tras pérdida, que era lo que nos estaba faltando. Al final acabamos por dejar escapar estos dos puntos por falta de madurez. La semana pasada no merecíamos los tres puntos y hoy merecimos ganar y no lo hicimos, pero la sensación de fútbol ha sido muy buena y me da esperanza para el futuro”.

Gomes insistió en que “me voy satisfecho con el juego y el control del partido. Contra el Zaragoza cada balón perdido era un contraataque, hoy no ha pasado eso. Hemos circulado el balón con velocidad y personalidad, y eso me ha gustado. Contento no estoy porque me gustaría tener los tres puntos, pero estos datos positivos me hacen ser optimista respecto al crecimiento del equipo”.

El técnico portugués concluyó su rueda de prensa reflexionando sobre el arbitraje, más allá de la habitual mala actuación de Arcediano Monescillo: “Hoy ya nadie sabe si es falta o no, si es mano, si es fuera de juego… Y los árbitros son los grandes perjudicados. El fútbol necesita de inmediato una figura que controle el tiempo de juego y definir un tiempo útil de juego para que no sirvan de nada las pérdidas de tiempo. Mientras el crimen compense, el jugador seguirá sacando ventaja de esa posibilidad que le dan las reglas. De los ocho minutos de descuento hay que ver cuántos se han jugado. Otra cosa que se debería ver son las manos. Si toca en la mano, es mano, como en baloncesto cuando se toca con el pie. Eso haría las cosas más sencillas para los árbitros”.