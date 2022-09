José Gomes. / SDP

José Gomes analizó la situación de la Deportiva después de la victoria de la semana pasada ante el Albacete en la previa del Ponferradina-Tenerife que se disputa este sábado en El Toralín. El técnico portugués confirmó la baja de Agus Medina, que ya ha empezado a trabajar en el campo, y también que el portero del filial, Álex, será el suplente de Makaridze ante la ausencia de Amir, que está con su selección.

Gomes mostró sus conclusiones del partido de Albacete, en el que "lo mejor fueron los tres puntos y dejar la portería a cero. Fuimos más pragmáticos con el juego, pero cometimos muchos errores". Además, añadió que "mis futbolistas no encaran igual los partidos fuera y en casa, lo que me lleva a reflexionar y a que pueda haber consecuencias en el futuro". El técnico abundó más en la situación del equipo, señalando que "todavía está en construcción, seguimos siendo intermitentes. Como un niño que crece, este equipo ya sabe andar, pero cuando coge velocidad se va muchas veces al suelo".

En cuanto a los cambios introducidos en el último partido, empezando por la portería apuntó que "Amir ha cometido algún error, pero tiene crédito suficiente para confiar en él. En mi cabeza pensé que era el momento de dar la oportunidad a Makaridze sin esperar a que se fuera Amir. Fue quizás un riesgo por mi parte, pero también una motivación para Maka, porque ha jugado con Amir presente y ha cogido muy bien la responsabilidad". En cualquier caso, insistió en que "he trabajado con los dos antes y se puede confiar en los dos, en ese sentido tenemos que estar contentos".

Respecto a la suplencia de Naranjo, José Gomes la justificó porque "a veces, salir del once es salir de la responsabilidad y de la presión, y cuando vuelven lo hacen con otra energía. A veces es por eso, no porque estén trabajando mal. Si el jugador se deja llevar por la presión no sacamos todo lo que tiene un futbolista".

Por último, ya centrado en el encuentro ante el Tenerife, José Gomes aseguró que "queremos volver a ganar y toca jugar en casa, por lo que queremos volver a ganar en casa. Vamos a salir al campo respetando a un equipo muy bien organizado y que sale bien a la contra. El Tenerife tiene jugadores de calidad y un entrenador con experiencia en la categoría. Con respeto al rival, pero vamos a salir a ganar. Sé que ellos vienen con el primer objetivo de no encajar para ganar el partido desde ahí y nosotros tenemos que hacer lo mismo".

Ponferradina-Tenerife. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Tenerife de la séptima jornada de Segunda División se disputa este sábado, 24 de septiembre, a las 18.30 horas en El Toralín y podrá verse en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en varias plataformas televisivas.

El partido estará dirigido por el colegiado castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo, que estará ayudado desde el VAR por el vasco Gorka Sagués Oskoz.