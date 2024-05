La Ponferradina se juega este sábado ante el Teruel la última carta para entrar en el playoff de ascenso a Segunda División, objetivo principal del equipo esta temporada después de que el Deportivo de La Coruña lograra el ascenso directo semanas atrás. Los blanquiazules tienen en su mano la clasificación, ya que les sirve con puntuar ante un rival ya descendido para entrar en la fase decisiva de la competición. En caso de derrota, deberán mirar al Reino de León y esperar que la Cultural no gane ante un Sestao River que se juega la permanencia.

Con estas premisas, al entrenador blanquiazul, Juanfran García, no se le pasa por la cabeza “que mañana sea el último partido de la temporada. La confianza es plena y no tenemos la menor duda, ni yo, ni los jugadores. Es más, teníamos ganas de que se hubiera jugado ya el martes, y eso es positivo”. Juanfran aseguró que la predisposición del equipo “es la misma que en otros partidos: ir a ganar”, y aunque se le intentó llevar al debate sobre la línea de cuatro o cinco defensas, zanjó el asunto insistiendo en que “jugar con cinco o con cuatro no es más o menos defensivo, pero ese no es el debate ahora, estamos centrados en mañana y pensando sólo en nosotros”.





En un partido con todo en juego, el entrenador de la Ponferradina considera que hay que salir al campo con algo más que corazón: “He jugado muchos partidos así como profesional y estos partidos se sacan adelante cuando no bajas la intensidad del minuto 1 al 90 y tienes el control de lo que pasa en el partido. Corazón, control, equilibrio e intensidad bien usada” son las claves de Juanfran para alargar la temporada.

En cuanto a su rival, un Teruel que llega descendido a El Toralín, el técnico valenciano advirtió de que “no ha perdido fuera de casa en los últimos trece partidos, tiene unos números buenísimos. Va a ser un partido de veintipico profesionales que quieren dignificar su profesión por mucho que ellos estén descendidos. Hay que estar alerta y saber lo que nos jugamos y que lo estamo en casa con nuestra gente”.

Sobre posibles primas al rival, como se sugirió en un medio de la provincia a principios de esta semana, Juanfran cortó recordando que “el año pasado nosotros fuimos descendidos a El Molinón y ya sabéis cómo acabó el partido (1-4 para la Ponferradina). Un profesional no quiere dejar de competir nunca por mucho que haya descendido. Es más, puede que estén más liberados y eso es muy peligroso”.

Finalmente, el técnico de la Deportiva no quiso dar pistas ni siquiera sobre la convocatoria para este partido, señalando que estarán todos los jugadores en la lista y sólo Leal, sancionado tras su expulsión en Sabadell, figura como baja a pesar de las molestias que arrastran Dacosta, Ernesto o Longo.

Ponferradina-Teruel. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Teruel de la trigésima octava y última jornada del grupo 1 de Primera RFEF se juega este sábado, 25 de mayo, a las 19.00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de la plataforma FEF TV.

El árbitro del partido será el asturiano Carlos Fernández Buergo, que dirigirá a la Deportiva por primera vez esta temporada, aunque ya lo hizo en anteriores campañas en Segunda B. Concretamente, ha arbitrado en cuatro ocasiones a la Ponferradina, con el resultado de dos victorias y dos derrotas. La última vez que coincidieron fue en el 2-0 ante el Cornellà del playoff de ascenso de la temporada 2018-19 que terminó con el equipo berciano en Segunda División.