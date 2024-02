Íñigo Vélez, en el banquillo de El Toral-in durante el Ponferradina-Unionistas. / QUINITO

Íñigo Vélez analizó el empate de la Ponferradina ante el Unionistas lamentando las ocasiones falladas por su equipo antes del tanto de la igualada salmantina, que para el técnico blanquiazul fue en fuera de juego: “El equipo ha salido bien y de ahí viene el gol de Dacosta. En la primera parte hemos controlado bien y en la segunda también empezamos bien. Al final es normal que ellos se vayan hacia delante y es una pena, porque creo que es el primer tiro a puerta que hacen. No hemos sabido matar el partido y sólo hemos sumado un punto”.

Vélez considera que su equipo no se dejó ir con el 1-0: “Conformista no es la palabra. Es verdad que en un momento dado tenemos que cambiar a los de arriba porque están cansados, pero teníamos que haber aprovechado esos robos, como la que tuvo Yuri, y las llegadas de Cerdà y Yeray. No hemos conseguido generar ocasiones y al final el Unionistas ha ido a por el partido y ha empatado”.

El entrenado blanquiazul tiene claro que el tanto del Unionistas no debió subir al marcador, pero aún así reconoció que su equipo no estuvo bien en esa jugada: “Lo he visto y parece que está en fuera de juego, pero no podemos hacer nada. Más allá de eso, está mal defendido desde que reciben en banda. Si pita fuera de juego se acaba la jugada, pero no hemos defendido bien”.

En cuanto a los lesionados, Vélez, confía en que Dacosta se recupere para el derbi ante la Cultural, ya que sólo tiene un golpe en el tobillo: “Tiene el tobillo dolorido, no ha podido continuar y es una pena, porque Dacosta está en un gran momento. Es sorprendente que no se pite ni falta en una acción en la que se lleva al jugador por delante, aunque toque el balón. Espero recuperarlo para el domingo”.

Finalmente, ante la pérdida del liderato, el técnico deportivista señaló que “la cuestión es sumar y ganar. Cada vez queda menos y hay que estar arriba, pero si no ganas al menos hay que seguir sumando. Venimos de tres puntos importantes en Pamplona y la intención era volver a ganar hoy. Ahora estamos de bajón, pero hay que pensar ya en León”.