El técnico de la Deportiva se fue "contento, pero con mal sabor de boca" por no haber aprovechado la superioridad numérica

Jon Pérez Bolo, entrenador de la SD Ponferradina

Jon Pérez Bolo terminó el partido ante el Valladolid “orgulloso por el trabajo” pero “con el mal gusto de no haber gestionado bien esos últimos minutos” cuando el rival estaba con diez: “Me voy a quedar con la sensación de ver un grandísimo partido de dos muy buenos equipos que han ido a ganar. Hemos tenido la suerte o el acierto de ponernos por delante y cuando mejor estábamos ha salido a relucir el Valladolid y le ha dado la vuelta al marcador. Nosotros hemos seguido jugando con cabeza, hemos hecho una gran jugada para sacar un penalti y empatar. Luego jugamos lo que faltaba horrible, todo lo que habíamos hecho bien antes, en el final nos confundimos en prácticamente todo. Esos 10 o 15 minutos son para volver a verlos en vídeo. No podemos conceder tanto al Valladolid, no lo hemos interpretado bien”.

En cualquier caso, el técnico blanquiazul aseguró que “nos va a venir bien, porque no será la última vez que nos pase algo así. Del pasado hay que aprender de los errores. El vestuario está dolido porque son los primeros que entienden que no hemos gestionado bien el final del partido. Consigues empatar en el 81 y estás con uno más, es cuando más tranquilidad hay que tener y nos hemos confundido en muchas cosas”.

Por otro lado, Bolo criticó la tarjeta amarilla que vio Agus Medina nada más comenzar el partido: “Sacar amarilla por una faltita en el centro del campo en el minuto uno es condicionarlo, y más cuando luego ves acciones iguales o peores que no son amarillas. No vengo a llorar, digo que esa amarilla es rigurosa y ha habido otras faltas que eran más y también podían haber sido amarillas, pero es mi punto de vista”.

Para finalizar, el entrenador lanzó un mensaje optimista: “No sé dónde vamos a acabar la temporada, no tengo una bola de cristal, pero el que nos quiera ganar va a tener que pelear mucho y hacer las cosas muy bien porque vamos a plantar cara a todo el mundo. Tenemos que seguir en la misma línea de trabajo, de alegría, de unión con la afición… Eso es un gusto y seguro que va a ser así hasta final de temporada”.