Ponferradina-Villarreal B

David Gallego da instrucciones a sus jugadores desde el banquillo. / QUINITO

David Gallego no ocultó su satisfacción por la victoria lograda ante el Villarreal B, señalando que "es un día para estar contentos cuando ganas y encima es el primer partido que se remonta, viendo la comunión con la afición… Sobre todo me quedo con la personalidad del equipo en la segunda parte tras recibir un golpe tan duro en el descuento de la primera. Eso es lo que quiero, que el equipo compita hasta el final y se dedique sólo al juego, no al resultado. Por eso me voy contento y feliz. Sólo son tres puntos, pero en casa tenemos que hacernos fuertes y hemos sido capaces de remontar a un gran rival. No hemos hecho nada decisivo pero nos puede ayudar mucho".

El técnico blanquiazul destacó la actuación de Nwakali, que saltó al campo en la segunda parte después de un mes y medio parado por una lesión de rodilla: "Me ha encantado su partido, por el momento que venía, el tiempo que lleva parado y porque al final le pedimos eso. Con el balón tiene mucha personalidad, no tiene pérdidas, y supera líneas hacia delante. No es muy llamativo a nivel de ritmo, pero te pones a mirar y ha robado tres o cuatro balones por inteligencia, por saber dónde estar. Nos ha dado mucho. Ha hecho un muy buen partido y estoy contento porque salir y aportar tanto tras una lesión no es fácil".

Gallego insistió en la necesidad de hacerse fuertes en casa para salir de la zona peligrosa de la clasificación, apoyándose para ello en la afición: "En casa tenemos que hacernos fortísimos porque tenemos la suerte de tener esta afición y tenemos que aprovecharnos de ello. Al final del partido la gente se debe manifestar, pero durante el partido tienen que animar y es lo que hacen, tenemos una afición extremadamente inteligente".