David Gallego, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

La Ponferradina vuelve a la competición tras las vacaciones navideñas recibiendo este viernes al Villarreal B en El Toralín en el primer partido de la segunda vuelta de la competición. La vuelta de Nwakali, una vez recuperado de su lesión, es la principal novedad en la lista de David Gallego, mientras que Lukaku y Adri Castellano se perderán el choque por lesión.

El técnico blanquiazul aseguró que el parón de Navidad "nos ha venido francamente bien para trabajar con la carga que queremos y adquirir nuevos conceptos. La predisposición del equipo es buenísima y hay una evolución, pero eso hay que plasmarlo en la competición y mañana veremos en qué punto estamos". En ese sentido, Gallego insistió en que "tenemos que mejorar el aspecto competitivo y ser más fuertes en las dos áreas, especialmente en la nuestra. Mejorando eso seremos un equipo muy difícil de batir porque tenemos muchas opciones en ataque".

El entrenador también matizó que "no debemos juntar las sensaciones del equipo con los resultados, porque puedes hacer un mal partido y ganar o al revés", pero sí señaló que "no podemos permitir las sensaciones de la primera parte en Miranda, donde el equipo bajó los brazos. Ahí sí dimos un paso atrás en la evolución, aunque en la segunda parte estuvimos mejor".

Respecto a la situación del equipo, en puestos de descenso con toda la segunda vuelta por delante, David Gallegó recordó que "estamos empatados con el equipo que marca la salvación y debemos hacer un punto más que ellos en la segunda vuelta. Por encima de la obsesión por ganar partidos, que hay que ganarlos, tenemos que centrarnos en el proceso para conseguirlo".

Centrado en el partido ante el Villarreal B, Gallego apuntó que "todos los partidos son importantes porque tenemos que ganar bastantes para conseguir el objetivo. En casa tenemos que hacernos fuertes y que el equipo se sienta poderoso y seguro. Tenemos el apoyo de nuestra gente y debemos centrarnos en el juego hasta el final". Sobre su rival, aseguró que "le tengo un gran aprecio a su entrenador y no me sorprende lo que está haciendo. Es un equipo con muchos registros, el mejor de la categoría en estrategia y en juego crea muchísimas llegadas con peligro. Tenemos que estar juntitos y ordenados, porque si no lo pasaremos mal".

Ponferradina-Villarreal B. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Villarreal B de la vigésima segunda jornada de Segunda División se disputa este viernes, 6 de enero, a las 16.15 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en diversas plataformas televisivas.

El encuentro estará arbitrado por el colegiado murciano Rafael Sánchez López, que estará ayudado desde el VAR por el asturiano Víctor Areces Franco.