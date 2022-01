Sergi Enrich será duda hasta el último momento para el Ponferradina-Zaragoza de este domingo. / QUINITO

Tras la eliminación copera del pasado martes, la Ponferradina se centra ya exclusivamente en la Liga y este domingo recibe al Zaragoza en El Toralín en un partido que estará marcado por las ausencias en ambos equipos. En el equipo berciano causarán baja seguro el lesionado Adri Castellano y los sancionados Naranjo, Copete y Edu Espiau. Bolo se guardó la carta de Sergi Enrich, que se retiró con molestias en el tobillo del partido ante el Espanyol y esperará hasta el mismo día del partido para decidir si juega o no.

En el lado positivo, parece que el técnico sí podrá contar con Yuri, que acabó acalambrado el choque de Copa, y Erik Morán y Ríos Reina, que entrenaron con el resto del grupo este viernes. También podrá ser de la partida el último en llegar, Miguel Baeza: «Viene de entrenar con el Celta todos los días y ya lleva dos con nosotros. Veremos si juega de inicio o entra más tarde, o incluso si esperamos a la siguiente jornada para que se acople mejor», apuntó Bolo, que no quería dar ninguna pista a su rival.

El técnico sí valoró el fichaje de Baeza, del que destacó que «se puede acoplar a varias posiciones y esa polivalencia es la que nos llevó a ficharlo, no es que tuviéramos ninguna necesidad imperiosa en la banda derecha o la media punta. Estamos encantados de que esté aquí y el tambén está contento e ilusionado, porque sabe que a veces dar un paso atrás te puede servir para dar tres o cuatro adelante».

También se refirió Bolo a las sanciones de Naranjo, Copete y Edu Espiau, reconociendo que «dentro de lo malo, podremos contar con ellos pronto. Perdemos a tres jugadores importantes, pero hay que pagar por los errores cometidos. No me paro a valorar la decisión de Competición», agregó respecto a que castigara con menos partidos de los esperados a los tres jugadores blanquiazules.

Una victoria necesaria

En cuanto al partido del domingo, Bolo aseguró que, a pesar de las bajas que acarrea el Zaragoza a causa del covid y las lesiones, «será difícil, ya vimos el partido que hicieron ante el Sevilla en Copa. Tendremos que estar atentos porque es un equipo con muchas virtudes, pero lo más importante es que nosotros seamos capaces de repetir el partido que hicimos contra el Espanyol. Una victoria siempre es importante, y más cuando vienes de un par de semanas sin ganar. Si queremos mantenernos arriba tenemos que sumar de tres y para eso hay que hacer las cosas bien, porque pocas veces tienes la suerte de ganar haciendo un mal partido».

Ponferradina-Zaragoza. Horario y dónde ver

El Ponferradina-Zaragoza de la 23ª jornada de LaLiga SmartBank se disputa este domingo, 9 de enero, a las 20.30 horas en El Toralín y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga y Gol TV. El partido estará dirigido por el colegiado navarro Iosu Galech Apezteguia, ayudado en el VAR por el cántabro José Antonio López Toca.

Debido a las restricciones de aforo impuestas por Sanidad, el acceso a El Toralín estará reservado únicamente a los abonados de la Ponferradina, que deberán presentar el carné en la entrada del estadio.