Ponferradina-Zaragoza

Jon Pérez Bolo vio la tarjeta amarilla al final del partido. / QUINITO

Jon Pérez Bolo reconoció que el largo partido de Copa ante el Espanyol acabó pasando factura a su equipo en el partido ante el Zaragoza: «La segunda parte no ha sido como la primera, que fue muy buena. En la segunda no hemos tenido esa fluidez ni fuerza en las piernas. Con los cambios queríamos refrescar pero tampoco lo hemos conseguido y hemos sufrido porque ellos han tenido un par de ellas claras. Quizá nos teníamos que haber ido ganando al descanso, pero su portero ha estado muy bien. Amir luego también ha hecho una parada increíble y hemos salvado un punto».

El técnico blanquiazul asumió el punto sumado asegurando que «ganar siempre es complicado, todos los equipos trabajan bien y sólo podemos seguir trabajando. El equipo está bien, viene de muchos partidos y muchas emociones seguidas y nos va a venir bien esta semana para descansar y luego ya tocará pensar en el partido del Huesca. Hay que valorar el trabajo que está haciendo el equipo ante rivales que hace no mucho nos hacían sufrir y ahora es la Ponferradina la que les hace sufrir a ellos«.

Bolo también analizó el debut de Miguel Baeza, del que destacó que «sabemos la calidad que tiene y los pases que puede filtrar. Estoy muy contento con su trabajo y creo que no ha brillado más porque los compañeros estaban cansados para romper al espacio, pero creo que nos va a dar mucho. Estoy encantado de que haya venido».

Por último, el entrenador de la Deportiva pidió disculpas por la amarilla que vio cuando finalizó el partido y fue a protestar por una falta sobre Pascanu en el último minuto: «Soy merecedor de la tarjeta, no por lo que le he dicho, sino por las formas. Le pido perdón al árbitro y al club, pero la tarjeta en la última jugada era clarísima, incluso naranja, y así se lo he dicho, aunque sin la tranquilidad que debiera. Creo que había un criterio para cada equipo«.