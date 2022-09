Ponferradina-Zaragoza

José Gomes, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

José Gomes analizó la derrota de la Ponferradina ante el Zaragoza en la sala de prensa de El Toralín señalando que "a lectura es muy sencilla: esta propuesta de juego en la que estamos insistiendo y que no voy a dejar caer tiene mucha ambición, pero no tiene que ser desequilibrada, y hoy lo que ha pasado, aparte de los detalles de los goles que encajamos, es que nos ha faltado equilibrio en ataque. Los jugadores parecía que estaban centrados solo en atacar y hemos sufrido muchos contraataques por esto. No se puede reprochar falta de esfuerzo, pero es una cuestión táctica".

Gomes se mantuvo inamovible en su idea de juego, pero matizó que "antes de todo quiero ganar y tendré que hacer lo que haya que hacer para lograrlo. Hay una frustración muy grande por todo el trabajo que hicimos para este partido y porque la cosa no ha salido bien por pequeñas cosas que no hemos hecho. Cuando llevas tres partidos sin ganar hay que hacer lo que hay que hacer para buscar los tres puntos. Para mí está claro que un equipo que tenga muy bien consolidado un proceso de juego tiene un arma colectiva muy fuerte, aunque muy difícil de conseguirla".

Por último, el entrenador de la Deportiva admitió que "me preocupan los goles que estamos encajando, porque no es lo mismo buscar el gol cuando el partido está controlado y el contrario no tiene oportunidades a estar perdiendo. Hoy hemos ido casi todo el partido perdiendo y eso no da tranquilidad. Hay que seguir trabajando y ver lo que hay que mejorar para conseguir los puntos, porque antes que por una propuesta de juego hay que pelear por los puntos. Hay que ser muy pragmáticos".