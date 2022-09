José Gomes, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

José Gomes descartó este viernes en la previa del Ponferradina-Zaragoza que se disputa el domingo la presencia de Yuri y Agus Medina, en ambos casos por lesión, después de que el centrocampista se resintiera durante la semana de un golpe recibido en el partido ante el Eibar. Gomes señaló que "es mejor parar ahora dos partidos para evitar algo más grave" y aseguró que "tenemos más jugadores en esa posición", además de la vuelta de Dani Ojeda.

El técnico portugués manifestó que tras la derrota ante el Sporting "el equipo ha entrenado bien durante la semana, pero eso es lo habitual. Ahora hay que enseñar eso el día del partido, que es cuando realmente sirve". En ese sentido, el técnico reiteró que el equipo debe "encontrar su identidad", algo que, afirmó, depende de "la intención de los jugadores, independientemente del sistema de juego".

Gomes advirtió sobre el potencial de su rival de este domingo, un Zaragoza que, a su juicio, "quizá debería tener más puntos por lo que ha hecho". Por eso, adelantó que "tenemos que estar preparados para un Zaragoza a su máximo nivel. Luego, si lo hacemos bien y evitamos que se vea su mejor versión será mérito nuestro, pero si no salimos atentos será también nuestra culpa".

El entrenador de la Ponferradina también rechazó que pueda haber ansiedad tras dos derrotas consecutivas, puntualizando que "eso es algo individual, no de un equipo, y es algo a lo que hay que sobreponerse como profesionales que somos. Es más presión no tener dinero para dar de comer a tus hijos, y que yo sepa no es nuestro caso. El fútbol es una fiesta y hay que disfrutar e intentar que los aficionados disfruten con nosotros".

Por otro lado, concedió que la buena entrada al campo de Heri y Hugo Vallejo en el partido ante el Sporting abre la puerta a ver novedades en el once este domingo y anunció que el equipo entrenará las dos próximas semanas en el Colomán Trabado mientras se realizan trabajos de mantenimiento en el Anexo de El Toralín.

Ponferradina-Zaragoza. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Zaragoza de la quinta jornada de Segunda División se juega este domingo, 11 de septiembre, a las 18.30 horas en El Toralín y se podrá ver en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en varias plataformas.

El partido estará dirigido por el colegiado andaluz Alejandro Quintero González, que estará ayudado desde el VAR por Víctor Areces Franco, del Comité Asturiano.