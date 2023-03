El ponferradino Diego Ángel Tamayo, campeón de la Peque Media Maratón de León en sub 12

El joven ponferradino Diego Ángel Tamayo Alvarado, de 9 años de edad, se proclamó este domingo campeón en la categoría sub-12 de la Peque Media Maratón Ciudad de León.

Diego Ángel, que entrena en la Escuela de Running del Ayuntamiento de Ponferrada, terminó los dos kilómetros de carrera en un tiempo de 9:19 minutos. Este recorrido es el mismo para las categorías de sub 16, sub 14 y sub 12. Sin embargo, aunque fue el número uno, "no fue una de sus mejores carreras" según su madre debido a las inclemencias del tiempo, ya que normalmente hace un tiempo de 8:15 segundos.

El ponferradino se está preparando con la Federación para participar en otros campeonatos y eventos.