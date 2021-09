Un padre ponferradino lucha contra la supuesta negligencia médica a su hija

"Si la sentencia es a nuestro favor nos indemnizarán pero el dinero no es la solución, nosotros lo que pedimos es que no se repitan estas situaciones"

Hospital Universitario Central de Asturias, ubicado en Oviedo / Servicio de Salud del Principado de Asturias

Un joven padre ponferradino lucha contra una supuesta negligencia médica a su hija. Jorge, de 32 años, y su mujer, de 33, denunciaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ubicado en Oviedo, porque su hija nació con una parálisis cerebral grave “debido a que a mi mujer no le hicieron la cesárea a tiempo”.

Se estima que no habrá una sentencia clara hasta dentro de 8 o 9 años que salga el juicio. “Si la sentencia es a nuestro favor nos indemnizarán pero el dinero no es la solución, nosotros lo que pedimos es que no se vuelva a repetir, que no se den estas situaciones”, explica este berciano al que lo que de verdad le “fastidia es que no inhabiliten a esos médicos”.

El día a día que viven Jorge y su mujer desde que nació su hija “es muy difícil”. “No hay centros donde podamos dejar a nuestra hija algunas horas y tampoco tenemos ayudas”. Han acudido a diversos médicos y cada uno les dice una cosa diferente.