El ponferradino Pablo Ramón gira sin éxito 'La Ruleta de la Suerte'

La Ruleta de la Suerte

La Ruleta de la Suerte ha acogido el pasado martes al ponferradino Pablo Ramón que se presentaba como "bailarín educador social y actualmente estoy en Mallorca haciendo la temporada de verano como animador".

El berciano pretendía ganar dinero para "irme a Estados Unidos para ver un concierto, necesito todo lo que gane invertirlo ahí". Sin embargo, todo se quedó en sueños rotos ya que no consiguió el ansiado bote que le daría la victoria, aunque si consiguió reunir 100 euros y la experiencia "me lo he pasado genial".

Para ver el programa completo puedes hacer clic aquí (clic).

