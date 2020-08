¿Por qué en Toreno?

El último Pleno del Ayuntamiento de Toreno tuvo como polémico orden del día, entre otros, la petición en forma de moción por parte del portavoz de Podemos, David Valenciano, de la declaración de persona non grata si fuese declarado culpable a su antiguo alcalde, Pedro Muñoz. El brindis al sol, tal y como lo anunciamos aquí, no tuvo efecto alguno pues además de no salir adelante la iniciativa, a penas tuvo repercusión mediática en un verano de coronavirus, reyes e incendios. El minuto de gloria buscado por Valenciano se tornó a penas en unos segundos de un total en argot televisivo.

Además de la negativa del Partido Popular y de la propia Coalición por el Bierzo, el Psoe que gobierna e Izquierda Unida que en Toreno, no se han casado con Unidas Podemos, se abstuvieron y Valenciano y su compañera de escaño se quedaron más sólos que la una. El PP ha defendido hasta la saciedad el derecho y principio democrático de la presunción de inocencia, aunque rechaze de cuajo todo tipo de violencia, “pero no podemos ser jueces también”. Izquierda Unida, que comparte buena parte del discurso de Prudencio Arroyo, sin embargo ha ido más allá con un comunicado en el que pide a Unidas Podemos una medida ejemplar “que empiece por el municipio de Ponferrada, de donde era concejal y socio de Gobierno con Podemos Pedro Muñoz”. José Rodríguez, que así se llama el único concejal de IU en Toreno, ha puesto también el dedo en la llaga de Podemos. Si lo que se quiere es una medida política de calado con escarmiento para los presuntos maltratadores es en el Consistorio de Ponferrada, donde cogobiernan con el aludido, el lugar donde se habría tenido que presentar la moción, El resto,,,culebrones estivales,

El editor