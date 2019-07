¿Por qué montar en moto?

La pregunta parece tonta, pero vale la pena hacérsela: ¿por qué la moto? ¿Qué razones, buenas o malas, o incluso un poco de ambas, nos llevan a querer conducir una motocicleta en la carretera? Si es un principiante, experimentado o un profesional, este artículo de autodoc.es tienda en línea tiene la intención de hacer que se pregunte los motivos de llevar una motocicleta, pero la respuesta solo la tiene usted, cada uno tiene su motivo.

Conducir una motocicleta cuesta dinero

Es muy variable, pero una vez que tienes el permiso (que ya lleva tiempo y dinero), tienes que comprar una motocicleta (aunque sea una a partir de 1.000 euros), asegurarla, mantenerla, pagar el combustible, comprar equipo, tal vez pagar por una plaza de aparcamiento.

¿Cuesta más que un coche? Todo depende del coche, pero en general, conducir una motocicleta es tan caro como conducir un coche.

Por no mencionar que la mayoría de los motociclistas también tienen un coche y por lo tanto pagan por ambos.

Conducir una motocicleta es peligroso

No siempre se puede afirmar esto, no necesariamente, no te juegas la vida cada kilómetro. Pero en general, incluso si se conduce con cuidado, una motocicleta sigue siendo un medio de transporte intrínsecamente más peligroso que un automóvil.

El peligro (relativo) percibido asociado al motociclismo conduce generalmente a reacciones, reflexiones, observaciones, consejos, amonestaciones, por parte del entorno familiar y/o profesional.

A menos que haya nacido en el seno de una familia de motociclistas y/o trabaje en la industria de los moteros, necesariamente provocará reacciones, no todas favorables en su entorno. En verano, hace calor, se suda. Mucha gente piensa que es agradable conducir una motocicleta cuando hace mucho calor, y no es así, el pavimento está ardiendo, pararte en un semáforo, es verdaderamente incómodo. Cuando llueve, te mojas, y en los fríos inviernos, se pasa frío.

Para evitar tener (demasiado) frío y/o estar (demasiado) mojado, existen diferentes tipos de equipaciones que en cierto modo alivian por lo menos los fríos días de invierno.

El argumento financiero es la primera razón por la que los motociclistas cuelgan el casco

Es raro que la pasión ya no esté allí, sino que la vida les imponga otras prioridades y que ya no tengan los medios para combinarlo todo. Además, muy a menudo, unos años después, cuando encuentran más tiempo y dinero, vuelven a la moto.

Con una moto, no te quedas atascado en las paradas, siempre consigues pasar, eres mucho menos dependiente de los peligros de la carretera: trabajos, un accidente, una carretera cerrada… Donde los coches se quedan atascados las motos pasan, esta es una de las principales ventajas de la moto en ciudad.

No hay necesidad de forzar el camino, no hay necesidad de arriesgar la piel para tratar de ganar cinco segundos o molestar a la gente conduciendo por la acera a más de 5 km/h.

Con sólo conducir una motocicleta y tener suficiente control para entrar en los carriles (de forma segura), se ahorra tiempo en comparación con los coches de todos modos.

Y el tiempo se ahorra aún más en el aparcamiento

No hay necesidad de planear 15 minutos de margen, el tiempo para encontrar un espacio libre en el vecindario, no hay necesidad de gastar dinero en un parking. La gran mayoría de las ciudades cuentan con aparcamientos gratuitos para motos, y también con amplias aceras donde se puede aparcar sin ser multados.