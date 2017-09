LOS INDEPENDENTISTAS ESPAÑOLES

En primer lugar hay que distinguir entre independistas y personas que viven en una parte concreta u otra de España. Los independentistas están repartidos por toda España; si bien abundan más en unas zonas que en otras. Aclarado esto debo señalar que por mucho que se hable de que el Gobierno de España es inmovilista desde mi punto de vista lo que ha ocurrido es justo lo contrario. No éste si no sucesivos gobiernos de España y desde hace décadas se han dedicado a conceder prebendas e incluso privilegios bajo la presión de los independentistas pensando quizá que de este modo se aplacarían o que eran demandas justas. La realidad es que la voracidad del independentismo es insaciable y no se detendrá hasta que logre su objetivo que es sencillamente disgregar España, un país que para ellos por lo visto no existe y por ello no tienen conciencia de estar rompiendo nada. Para ellos España no es más que un conjunto de no se cuántas naciones o pueblos unidos (según ellos) por Franco.

A cambio de las múltiples concesiones que sucesivos gobiernos de España han hecho al independentismo los españoles hemos recibido insultos y desprecios a los símbolos de España y continuas quejas acerca del mal trato que supuestamente les damos. Es cierto que en algunas ocasiones partidos políticos más o menos independentistas han contribuido a la gobernabilidad de España; pero siempre ha sido a cambio de pedir prebendas para lo que consideran sus naciones y nunca pensando en el conjunto de España. En definitiva, los independentistas se han comportado por lo general como los vecinos egoístas e insolidarios de una comunidad o un pueblo pequeño que a la hora de ciudad los bienes comunes sólo piensan en lo suyo.

La situación actual es el final de un largo camino; de un proceso bien calculado que tiene un objetivo bien definido: disgregar o disolver España. Además la novedad en estos días es que ya no se repara en si los métodos son legales o no, ni siquiera en si son democráticos o no. Se amparan en gran medida en provocar alborotos callejeros y lo único democrático que están dispuestos a tolerar los que quieren disolver España es un cierto barniz que de a sus acciones una apariencia democrática, no para justificarse ante sus bases si no de cara a la galería.

LOS PORTUGUESES

En el Bierzo desde hace muchas décadas hay un considerable número de portugueses que se han integrado perfectamente con los españoles que incluso en algunos casos han formado parte de las corporaciones municipales, que han trabajado duramente en las minas de carbón y que jamás han dado lugar al más mínimo problema con los españoles. Los portugueses sin renunciar a sus orígenes jamás han hecho ostentación de sus diferencias con los españoles y jamás se han comportado de modo irrespetuoso con España.

Es evidente que al con junto de los españoles y desde hace muchas décadas han dado muchos más problemas los independentistas que los portugueses, que no son mas parecidos a los españoles que algunos independentistas.

En el año 2015 nació un movimiento denominado Partido Ibérico que propugna una unión más estrecha entre España y Portugal. Después de ver reiteradamente en el Congreso como los independentistas se afanan por disgregar España, sería muy de agradecer ver a representantes políticos que apuesten por sumar y no por restar o dividir. Creo que este partido político hoy desconocido nace en un momento en que es especialmente necesario sumar y no restar y dividir y por ello sería una magnífica noticia que llegase a tener presencia en el Congreso. No se que ocurrirá en el futuro, pero pase lo que pase el día 1 de octubre si hay algo que está fuera de toda duda: los independistas proseguirán en su afán por disgregar España. Si ahora no lo consiguen esto sólo será “pan para hoy y hambre para mañana”. A veces tengo la impresión de que muchos independentistas prefieren antes ser mendigos que ser españoles.

Ahora que tanto se discute en torno a consultas al pueblo creo que no estaría de más hacer a nivel de toda España una en la que se pidiese a los ciudadanos que se pronunciasen sobre sus preferencias entre los portugueses y los independentistas. ¿Qué prefieren los españoles, a los portugueses o a los independentistas españoles?

Madrid, 22 de septiembre de 2.017

Rogelio Meléndez Tercero