El PP contrapone la reivindicación del alcalde de León a Ábalos con el “conformismo” del de Ponferrada

Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera que el papel jugado por el alcalde Olegario Ramón en sus reuniones con los ministros es “deplorable para los intereses del municipio y de sus habitantes por el conformismo que muestra siempre ante las negativas de los altos cargos de su partido” y lo compara con las reivindicaciones hechas por el regidor de la capital, José Antonio Diez, al titular de Movilidad, Transportes y Agenda de Urbana, José Luis Ábalos.

“El contraste con las manifestaciones del alcalde de Ponferrada no puede ser más descorazonador. Silencio cómplice ante todos los incumplimientos y desaires del Gobierno socialista al Ayuntamiento, que, en realidad, es desdén hacia Ponferrada”, señala Morala y añade que “el problema no es ya que Olegario Ramón juegue a ser el alcalde sólo de una parte de los ponferradinos; es que no puede decir ya que sea el alcalde ni de todos los que le votaron, habida cuenta de la pérdida de apoyos dentro de su propio grupo municipal por su actitud prepotente. Es que, de ser el alcalde del PSOE, tampoco lo es del ponferradino, sino de Ferraz”.