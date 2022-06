El PP critica el "abandono" de las zonas verdes de Ponferrada

Mediana con hierbas secas en Ponferrada. / EBD

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, criticó este martes el "abandono" de las zonas verdes de la ciudad, reclamando al alcalde que actúe contra la "desidia" del concejal de Medio Ambiete, Pedro Fernández, y atacando con dureza a éste por unas declaraciones en un medio radiofónico de la comarca.

"La política de esperar sin hacer nada que ha manifestado en una entrevista radiofónica el concejal Pedro Fernández es la tónica de ese equipo de gobierno. Ahora mismo las hierbas están crecidas pero según él conviene que finalice el ciclo de crecimiento de la hierba; ahora mismo las calles están sucias pero conviene que esperemos a que la gente deje de producir basura; ahora mismo muchos viales están invadidos de baches, pero vamos a esperar a que la gente deje de transitar por ellos", ironizó Morala en un comunicado.

El portavoz 'popular' insistió en que las palabras del concejal son "una ofensa al sentido común y al compromiso de tener una ciudad limpia. Esperamos que no quieran renaturalizar las calles dejándolas sin asfaltar, que no quieran naturalizar los barrios dejando que los invadan animales, insectos y ratas. No hay renaturalización, lo que hay es abandono, desidia y descontrol".