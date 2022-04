El PP pide explicaciones por el retraso en la adjudicación de la estación de autobuses de Bembibre

Estación de autobuses de Bembibre. / QUINITO

El PP de Bembibre ha pedido explicaciones al equipo de gobierno del Ayuntamiento por el "escaso avance" de los trámites para adjudicar la explotación de la estación de autobuses, de la que el Consistorio se hizo cargo en agosto tras rescindir el contrato con la anterior empresa adjudicataria.

La portavoz 'popular', Elsa García, asegura que en este tiempo "no sólo es que los ciudadanos no hayan notado una mejora en los servicios de los que se carecía, sino que se tiene la sensación de una escasa preocupación por hacer que de nuevo Bembibre disponga de esos servicios clave para la movilidad de muchos de nuestros vecinos", señalando que "no sabemos si finalmente se sacará a licitación y cómo o si se recurrirá a una gestión municipal".

"De lo que sí estamos seguros", añade García, "es de que cualquiera que sea la forma de explotación que finalmente se adopte tendrá que ser muy distinta a la que se lleva actualmente por parte del equipo de gobierno socialista, que no muestra ningún interés en lo que allí sucede, con una gestión energética inexistente, con luces dadas durante el día o la calefacción encendida en días calurosos, lo que supone otro gasto extra más para todos los bembibrenses".