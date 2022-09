El PP pide más autobuses urbanos para conectar con Fuentesnuevas

Autobuses de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado en el que se hace eco “del enfado generalizado de los usuarios de la línea de autobús urbano que tiene Fuentesnuevas como destino”.

“Se tiene a los viajeros en unas condiciones indignas de una ciudad avanzada. Y debe tenerse presente que se trata de una línea verdaderamente estratégica para la ciudad, en términos de movilidad urbana y también de relación social, de servicio público. Ante esto el alcalde, una vez más, la callada por respuesta. Porque lo peor es que es tan consciente como nosotros de las dificultades y disfunciones que se producen, los usuarios se las han hecho llegar. No es posible que con la abulia de siempre diga que se va a poner a ello, es que tenía que haber impedido que esos problemas se produjeran y desde el primer momento en que surgen, haberlos atajado inmediatamente”, afirma Morala.

El líder de la oposición crita que “como gran logro, se compromete a estudiar los problemas. Un alcalde debería tener perfectamente estudiados e interiorizados los problemas, pero es que eso, simplemente, no basta. Lo que tiene que hacer es solucionar los problemas. Para lo que está no es para estudiar a destiempo, tardíamente, hay que venir estudiado de casa; sobre todo porque en la oposición era un oráculo que todo lo sabía para resolver los problemas de Ponferrada y en el gobierno está atacado de una profunda amnesia que le impide recordar todas las promesas que hizo para el transporte y no son una realidad. Ese es el verdadero compromiso, arreglar lo que no va bien, no solo estudiarlo; se estudia cuando hay que comprobar si existe o no un problema, pero él y el concejal responsable del área saben muy bien que el problema es innegable y grave”, señalan desde el PP.

“Esa línea la utilizan los vecinos de Fuentesnuevas para poderse mover a otros barrios de la ciudad, la utilizan muchos pacientes y familiares que se tienen que desplazar al Hospital para múltiples gestiones y la utilizan los estudiantes que tienen su centro educativo en Fuentesnuevas. Los estudiantes del instituto no se inventan los problemas, los denuncian con toda razón y con todo derecho, y no se les puede despachar displicentemente diciendo que se va a estudiar lo que ya debería estar resuelto”, ha dicho Morala.

“Hay más demanda que oferta en el transporte a Fuentesnuevas a determinadas horas y eso no debería pillar por sorpresa a quienes deberían saber cuáles son los flujos y las horas de mayor concentración de viajeros del bus urbano. Los concejales del PP ya pedimos solución a estos problemas, que no son nuevos, en marzo y en septiembre de 2021, sin ir más lejos. Solo aciertan cuando nos escuchan y rectifican, pero en esto, ni escuchan ni hacen. Ponferrada es una ciudad con peores servicios con este alcalde, también en el transporte urbano. Solo hay más autocracia y ordeno y mando y menos servicios. Para empezar, en los autobuses a Fuentesnuevas”, concluye el portavoz popular.