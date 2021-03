Neftalí Fernández / C. Sánchez

El presidente del Partido Popular de Ponferrada y concejal del Ayuntamiento de la capital berciana, Neftalí Fernández, mostró este sábado su agradecimiento a la Junta de Castilla y León por la inversión anunciada por el gobierno autonómico para el polígono de la La Llanada y, de paso, lanzó un dardo al alcalde, Olegario Ramón, al señalar que “a nosotros sí nos hacen caso los nuestros”.

“Habíamos hecho llegar al consejero Suárez-Quiñones la extrema necesidad de acometer estas obras y queremos subrayar su compromiso y el del presidente Mañueco con Ponferrada”, afirma Fernández. “Es evidente que, a diferencia de lo que le pasa al alcalde, a nosotros sí nos hacen caso los nuestros, pero no porque sea bueno para el PP, sino porque lo es para Ponferrada y su empleo“.

Reto al alcalde

Neftalí Fernández aseguró que el equipo de Gobierno de Ponferrada “tiene que acogerse como puede a la ayuda de la Comunidad Autónoma para intentar salvar la cara, pero no lo consiguen por dos razones: porque ha quedado evidenciado que no suscita el apoyo del gobierno socialista y porque aún no se cubren las necesidades de La Llanada. Sigue teniendo pendiente el alcalde decir a los ciudadanos cómo va a hacer para completar aquello que el Ministerio de Transición Ecológica ‘injusta’ no pone”.