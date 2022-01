Denuncian además que las bajadas de la tasa del agua y del IBI no se van a reflejar en los bolsillos de los vecinos

Elsa García / QUINITO

El Partido Popular de Bembibre ha criticado que los presupuestos municipales para 2022 aprobados por el pleno el pasado viernes son "una muestra más de la falta de implicación, ideas y proyectos de futuro por parte del equipo de Gobierno" encabezado por la socialista Silvia Cao. La portavoz del PP, Elsa García, ha resaltado que "nos ha resultado imposible apoyar un presupuesto que, por poner un ejemplo, destina a inversiones reales un total de 166.000 euros. Una cantidad ridícula, irrisoria e incluso ofensiva para los habitantes de este municipio".

En este sentido, los 'populares' han mostrado su sorpresa al comprobar que "el apartado más importante de un presupuesto municipal", el de inversiones, "se despache con menos de un 33 por ciento del dinero reservado para fiestas y celebraciones", aclarando que "si bien son necesarias para el desarrollo de la vida social y el mantenimiento de nuestras tradiciones, lo que deja claro es un brutal desequilibrio en el reparto de cuantías".

Por otro lado, García señaló que las bajadas en las tasas del agua y el IBI "no eran más que una cortina de humo que los ciudadanos de Bembibre no van a percibir en sus bolsillos, ya que el importe de la recaudación prevista no se ve modificado".