El PP de Bembibre denuncia el “estado de abandono y suciedad” del municipio

Adoquines desprendidos en una calle de Bembibre. / EBD

El PP de Bembibre ha denunciado en un comunicado el “estado de abandono y suciedad” del municipio, asegurando que “pasear por ciertas calles resulta poco agradable”, ya que “el paseo central de muchas de ellas se ha convertido en un auténtico estercolero en el que se acumulan excrementos de perro, paquetes de tabaco, servilletas, bolsas, botellas o colillas tras semanas sin servicio alguno de limpieza”.

Ante esta situación, los ‘populares’ se plantean si los servicios de limpieza cuentan con suficiente personal para hacer su trabajo e insinúan que “quizás los representantes políticos miembros de la Mancomunidad de Municipios Ribera del Boeza, de la que depende dicho servicio, deberían plantearse rebajarse considerablemente el sueldo y ampliar el número de trabajadores”.

Por otro lado, desde el PP bembibrense también hacen hincapié en el “abandono de las aceras e infraestructura varias, con adoquines despegados o rotos por doquier, baldosas sueltas y rotas en todas las aceras…”. De hecho, aseguran, la avenida Villafranca ya se conoce como “avenida de las castañuelas” por el ruido de las baldosas sueldas al caminar sobre ellas.

Ante esta situación, y sin olvidar que “la falta de civismo de algún ciudadano no contribuye a mejorar estas cosas”, desde el PP cargan contra el concejal de Medio Ambiente y Juntas Vecinales, Gerardo Álvarez Courel, señalando que “resulta evidente que sus tareas como presidente de la Diputación no le permiten ocuparse de las responsabilidades municipales que afectan a sus vecinos, por lo que nos preguntamos si no estaría bien que el equipo de gobierno se plantease delegar una concejalía tan importante en una persona con tiempo para ocuparse de ella”.

Del mismo modo, también ponen el foco en el concejal responsable de la Policía Local, Sigifredo Benavides: “A nadie se le escapa la necesidad de cubrir vacantes en todos los ámbitos municipales ante una acuciante falta de personal, como queda patente en el hecho de que apenas se cuenta con policía local para vigilar las conductas sancionables”.