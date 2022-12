El PP de Bembibre denuncia la "pésima" gestión turística del municipio

Marca de la Cruz de Santiago en un olivo centenario en la localidad de Labaniego. / C. Sánchez

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Bembibre ha recriminado a la alcaldesa, Silvia Cao, la "desidia que muestra en la dinamización y promoción del Camino Olvidado y del Camino de Manzanal" a su paso por el municipio.

La portavoz 'popular', Elsa García, ha calificado de "lamentable" que en un video de promoción sobre el Camino Olvidado a su paso por Bembibre "no haya ninguna imagen filmada de Labaniego, pueblo fin de etapa y donde a fecha de hoy todavía no existe, a pesar de las promesas y dos años Jacobeos consecutivos, ningún albergue municipal".

Asimismo, la edil del PP califica de "inaudito" que la regidora socialista diga en ese vídeo que Rodanillo es fin de etapa, "demostrando su total desconocimiento e implicación en este Camino, que en su etapa número veinte pasa por nuestro municipio". García considera que la alcaldesa "acaba igual que empezó la legislatura: haciendo autobombo con el Camino Olvidado, cuando a fecha de hoy Bembibre sigue siendo el único ayuntamiento del Bierzo que carece de albergue en su dos puntos fin de etapa, Labaniego y Bembibre".

Además, Elsa García hace referencia al informe publicado hace unos días que confirma que Bembibre ha perdido en el último año 175 habitantes, lo que demuestra , según los 'populares', que "el PSOE no está haciendo bien sus deberes. Quizá hay que recordarle al actual gobierno municipal que toda iniciativa suma, que ellos llevan casi cuatro años restando y que los peregrinos que vienen a nuestro municipio si no tienen donde alojarse, no consumen, no dinamizan y, por supuesto, no vuelven más”.