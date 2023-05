El PP de Bembibre presenta su candidatura para las municipales

El partido popular de Bembibre celebró este domingo 30 de abril una jornada con afiliados y simpatizantes para dar a conocer una lista encabezada por el secretario provincial de los populares, Jorge Blanco. El candidato agradeció "el paso adelante" dado por los integrantes de su equipo "en su afán de trabajar por los bembibrenses en una lista en la que recuperan nombres con experiencia y capacitación demostrada en la política municipal y otros nuevos con ganas de darlo todo por Bembibre, con un importante bagaje profesional a sus espaldas".

Blanco también agradeció "el esfuerzo por recuperar la ilusión y trasladarlo a la calle", destacando que “no somos un grupo de amigos, ni una cuadrilla de vecinos. Somos el mayor partido de Bembibre. Se espera mucho de nosotros. Bembibre necesita un partido popular fuerte, al mejor partido popular. La gente nos busca en las calles, y en estos momentos nos necesita. Se mantienen tasas abusivas, el recibo del agua no para de subir, la población no para de decrecer, el paro no ha dejado de incrementarse, y los bembibrenses necesitan liderazgo, certezas y un proyecto real y de futuro".

El candidato ha prometido “dejarse la piel” para escuchar a todos y recoger todas las sensibilidades del municipio para presentar el mejor proyecto, “es nuestra responsabilidad estar a la altura, Bembibre no puede seguir cuatro años más paralizado, sin proyectos, sucia y lejos del amparo de las administraciones".

Candidatura del Partido Popular de Bembibre

1. Jorge Blanco Cobos

2. Laura Álvarez Alonso

3. Roberto Enrique Fernández Álvarez

4. Juan Santiago Segura

5. María Mercedes Rubial Arias

6. Saúl Blanco Álvarez

7. Paulo Alexandre Da Costa Vaz

8. Eduardo Fuentes Lorden

9. Margarita Arias Badillo

10. Enma Crespo Álvarez

11. Federico Fernández Martínez

12. Rebeca Paez Álvarez

13. Natalia Moratiel Turienzo

Suplentes

1. Raul Arias Villamor

2. Jose Molinero García

3. Alejandro Frades Morán

4. Sandra Molinero Díaz

5. Aurora Valle Carrera

6. Romina Marcos Martínez

7. Raul Molinero García