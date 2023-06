PP, CB y Vox, el nuevo tripartito que gobernará el Ayuntamiento de Ponferrada

Coalición por El Bierzo ofrece una rueda de prensa para informar sobre pactos de gobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada. / EBD

A las 21:00 horas de este viernes Coalición por el Bierzo ha llevado a cabo una rueda de prensa para anunciar el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada. De esta forma, y tras varios días en los que la información ya apuntaba a uno de los bandos, a pesar de los esfuerzos de CB por desmentir que el pacto todavía no se había cerrado, será el Partido Popular junto a CB y Vox quien gobierne este mandato en la capital berciana.

El portavoz de CB, Iván Alonso, ha comparecido ante los medios junto con David Pacios y el resto de miembros del partido. Alonso asegura que para ellos era y es "muy importante encontrar el mejor acuerdo para Ponferrada, que también va a tener trascendencia en el Bierzo".

Sobre el PSOE, Alonso ha recalcado que "no han encontrado ilusionado a Olegario Ramón, con ganas, con propuestas que nos puedan seducir". Asegura que la propuesta del Partido Socialista se centraba en las áreas, acuerdos pragmáticos "que no nos importaban tanto", ya que lo que buscaban desde CB era que la propuesta se centrara en su programa electoral, en las 101 propuestas que recoge su programa y en las inversiones para Ponferrada. "El PSOE en las cuestiones que ofrecía, no había ninguna inversión de calado sobre nuestro programa, en las gestiones con el PSOE echamos en falta los apoyos con otras administraciones, como la Diputación provincial, el gobierno de España o el Consejo Comarcal", apuntaba Alonso.

En cuanto a las áreas de gobierno que les atribuía el PSOE para David Pacios y para el propio Alonso, no les parecían suficientes, ya que señala, "poníamos encima de la mesa más responsabilidades porque sabemos que las podemos llevar a cabo y estas nos parecían insuficientes, proponíamos algo entendible y no como dice hoy el aspirante a alcalde, Olegario Ramón, el 70% del gobierno municipal", añade Alonso.

En cuanto a la propuesta del Partido Popular, las concejalías que obtendrían Alonso y Pacios serían la de Medio Rural y la de Desarrollo Industrial, económico, comercio, escuela taller e innovación, respectivamente. Alonso señala que también ha sido importante para ellos " la representación de otras administraciones con el PP, como consejeros, el secretario general del PP" ya que dice, "así se certifica alguno de estos acuerdos porque también así lo hemos pedido".

El rango de inversiones de la propuesta del PP ha tenido un gran peso en la balanza que ha hecho que el CB se decantara por este acuerdo. En esta línea, Alonso resalta que estas propuestas son, entre otras, soterrar y urbanizar la avenida del Castillo; dinamización comercial; la mejora del mercado de Abastos; la estación montaña del Morredero; la reforma del Colegio de Flores del Sil; la primera fase de la Ronda Sur; un plan de vivienda joven en el medio rural; un plan forestal rural anual; un mirador y un museo en la Basílica de la Encina; cambios en la zona ORA, se comprometen a revisarla e incluso aminorarla; generación de empleo; apoyo directo a la gestión de las empresas instaladas en Ponferrada y a las pymes; mejoras en la sanidad, con un diálogo entre Junta y Xunta para crear un área de salud de referencia y si no se consiguiera, un plan integral de modernización del Hospital El Bierzo; que se haga realidad la radioterapia; que no se implante la Zona de Bajas Emisiones, etc.

El acuerdo para llevar a cabo el pacto con el Partido Popular ha salido adelante por mayoría, con 19 votos a favor y dos en contra. Por último, Alonso asegura que "este compromiso también lo hay en cuanto a los plazos, sabiendo perfectamente que tenemos posibilidad de moción de censura y que todo lo que esta aquí se va a pelear, y queremos actuaciones y concreciones porque si no, CB no tiene ningún miramiento", concluye.

Comunicado del Partido Popular

El Partido Popular anunció a última hora de este viernes el acuerdo alcanzado con Coalición por el Bierzo para gobernar el Ayuntamiento de Ponferrada durante el mandato 2023-2027. El acuerdo fija, además, que el candidato ‘popular’, Marco Morala, será investido mañana como nuevo alcalde de la ciudad berciana.

Según el comunicado remitido por el PP, el acuerdo entre ambas formaciones fija “principios, plazos, responsabilidades, organización, funcionamiento, acuerdo programático, plan de inversiones para los cuatro años, gestiones y compromisos”, si bien el contenido del mismo se detallará, según la formación ‘popular’, “en los próximos días”.

En su comunicado, el PP de Ponferrada pone en valor y agradece “la generosidad y responsabilidad de Coalición por el Bierzo” al facilitar con le acuerdo “el cambio de gobierno en Ponferrada”, algo que, según los ‘populares’, “respeta la voluntad de las urnas”.