El Partido Popular de la Diputación acusa al equipo de Gobierno de abandonar a los Grupos de Acción Local (GAL) por no haber abonado “ni un euro” de las ayudas aprobadas en 2019 y no haber convocado las de 2020. En definitiva, según el portavoz ‘popular’, Francisco Castañón, “los GAL no han recibido ni un euro de la Diputación desde que tomó posesión este equipo de Gobierno“.

Castañón sostiene que estas subvenciones son necesarias para el funcionamiento de estos grupos, que participan en la dinamización de los territorios: “En esta coyuntura hay que impulsar iniciativas y poner todos los recursos para impulsar el medio rural”, por lo que “no es tolerable este retraso”. Además, asegura que “no es problema de fondos, porque la Diputación tiene recursos suficientes para ello. Es un problema de gestión política”.

Seis grupos en la provincia

La provincia de León cuenta con seis Grupos de Acción Local: Adescas, Montañas del Teleno, Poeda, Montana de Riaño, Cuatro Valles y Asodebi, que actúan en 207 municipios.

La cuantía que según el PP está pendiente de cobro asciende a 120.000 euros, a razón de 20.000 euros por cada entidad.