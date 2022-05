El PP asegura que la Diputación solo ejecutó el 16 por ciento de lo presupuestado en inversiones

Los populares aseguran que en 2021 había una partida para ayudas a la reparación de instalaciones deportivas que no se convocaron

El Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación

El portavoz del PP en la Diputación, Francisco Castañón, ha denunciado este domingo la, a su juicio, “paralización durante casi dos años de las ayudas para la mejora de las instalaciones deportivos, una línea de subvenciones que habían anunciado a bombo y platillo muchos meses y que los ayuntamientos estaban esperando para actualizar sus infraestructuras”.

Castañón considera que “la inacción del equipo de gobierno es absoluta” y supone “una nula apuesta por favorecer la práctica deportiva entre los niños y los jóvenes en nuestros pueblos como un elemento esencial para consolidar la vida en nuestros pueblos”.

Para los populares, es significativo que “el presupuesto de 2021 contaba con una partida inicial de 535.000 euros”, a lo que se añadió, con el voto favorable de todos los grupos, una modificación de crédito superior al millón de euros en verano “con el fin de que todos los municipios que lo deseasen pudiesen disponer de fondos para acometer estas mejoras”, recuerdan en el PP.

“Nos encontramos que en la liquidación del presupuesto aparece un gasto de 0 euros en esta partida, lo que supone, una vez más, que ese dinero volvió a los remanentes y hemos perdido un año para actualizar las instalaciones deportivas del medio rural de la provincia”, lamentan los populares.

“El problema no está en la cuantía disponible”, incide el portavoz popular, “sino en que no ha iniciado la convocatoria de las ayudas por lo que no se va a comenzar ninguna actuación antes de que finalice este año”.

Francisco Castañón pone esta “no actuación” como ejemplo de la “baja ejecución del presupuesto desde que gobiernan PSOE y UPL que apenas superó el 50% en 2021, pese a los compromisos de gasto que anunció el diputado de Hacienda y que corresponden a los contratos, en este caso, de ayuda a domicilio y mantenimiento de carreteras que tienen una vigencia de cuatro años”.

“Sólo hay que ver”, prosiguió, “el grado de ejecución de las inversiones reales del pasado año. Se iniciaron con 12,6 millones de euros en los presupuestos y se ampliaron con sucesivas modificaciones de crédito a 55,4 millones de euros. Finalmente”, concluyó, “sólo se han gastado 9 millones de euros. Eso supone, apenas, el 16 por ciento del total”.