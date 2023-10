El PP exige a la Diputación de León la puesta en marcha de una Oficina Provincial de Fondos Europeos

Sede de la Diputación de León. / Diputación de León

El Grupo del Partido Popular en la Diputación de León exigió este sábado al nuevo equipo de Gobierno de la institución que ponga en marcha “cuanto antes” una Oficina Provincial de Fondos Europeos para “no perder el tren de las ayudas que está otorga la Unión Europea para reconducir la economía”, de modo que exista “un equipo dedicado a generar proyectos a las diferentes convocatorias”.

Los ‘populares’ lamentaron que “otras diputaciones de Castilla y León ya cuentan con fondos Next Generation para proyectos en materia de turismo o eficiencia energética”, algo que por el momento “no ocurre en León”, aunque “se desconoce el motivo por el que no se han presentado”. Desde el PP recordaron que el anterior equipo de Gobierno “fracasó en el intento de crear una plaza de coordinador de un área para concurrir a fondos europeos al quedar desierta porque no se presentó nadie”. A partir de ahí, “se aseguró que se haría un equipo entre los funcionarios de la institución, algo en lo que tampoco se ha avanzado”.

La formación censuró que durante los últimos cuatro años de gobierno socialista “se insistió, una y otra vez” que se habían rubricado contratos con consultoras para que realicen los proyectos, “iniciativas de las que nunca se informó a los grupos de la oposición ni acerca de los proyectos en los que se está trabajando ni a que línea de ayudas se han presentado”.