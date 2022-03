Lidia Coca. / QUINITO

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, criticó este 8 de marzo la "hipocresía" del equipo de Gobierno municipal al "colgarse la medalla feminista cuando conviene y olvidarse de ella en el gobierno ordinario de las cosas de esta ciudad". La edil 'popular' señaló que "es inconcebible que a estas alturas se siga sin un plan de igualdad en el Ayuntamiento de Ponferrada, que da ocupación directa a cientos de trabajadores".

Coca recordó que "hoy hace un año que reclamamos al Ayuntamiento un compromiso adicional, en forma de políticas efectivas y de presupuesto, con unas mujeres trabajadoras que estaban soportando gran parte del peso de la crisis de la pandemia", en referencia a las trabajadoras de los servicios sociales, "y como nada se ha hecho al respecto, volvemos a exigirlo hoy".

Por otro lado, Lidia Coca tuvo un recuerdo para las mujeres y las niñas ucranianas, "víctimas de un conflicto que no han empezado y que no alimentan. No se puede igualar al agresor y a las agredidas, algo que vale para la vida en general y para la guerra en Ucrania en particular. Decir simplemente 'no a la guerra' es no reconocer su sufrimiento y su inocencia. Hay que decir 'no' a la guerra de Putin y además poner medios para pararla, para salvar a más mujeres y niñas. Todo lo demás es una imperdonable hipocresía que en realidad esconde una equidistancia por problemas ideológicas que sería injustificable si miramos hacia dentro de las sociedades europeas".