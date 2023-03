El PP de Ponferrada reprocha al alcalde su “ineficacia mediadora” ante la huelga convocada en la recogida de basura

Algunos concejales de la oposición en el Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, recriminó este jueves al alcalde, Olegario Ramón, su “habitual desidia” y su “ineficacia mediadora” ante la huelga convocada a partir del próximo lunes por los trabajadores del servicio municipal de recogida de basura. Morala reprochó al el regidor que actúe “como si este asunto no va con él y como que es una discrepancia entre una empresa y sus trabajadores”. “Pero como la huelga sea una realidad desde la próxima semana, tendrá que ir con él, porque va con los ciudadanos, va con unos vecinos a los que les van a alterar los hábitos normales de vida, a los que la acumulación de basura les va a cambiar las calles por las que circulan todos los días”, advirtió.

En ese sentido, señaló que la huelga indefinida anunciada por el comité de empresa es “altamente preocupante” y subrayó que sus consecuencias se sumarán al “caos circulatorio” provocado por la “concentración de obras cerca de las elecciones”. “Sobre este escenario se proyecta la huelga de recogida de basuras, ante la indolencia del equipo de gobierno y la inacción personal del alcalde”, reiteró el portavoz del PP.

En la misma línea, lamentó que no haya sido posible alcanzar un acuerdo en relación a los servicios mínimos que deben prestarse durante la huelga y reclamó la mediación del Consistorio para evitar “la intranquilidad de hoy y la eventualidad de que se produzca una huelga desde el lunes”. Al respecto, recordó que el comité de empresa ha denunciado la “pasividad” del alcalde ante este asunto, después de haber pedido una reunión a tres bandas con el Ayuntamiento para desbloquear la situación. “Encaja perfectamente en su forma de gobernar durante este mandato que toca a su fin”, valoró Morala.

Izquierda Unida apoya la huelga

El coordinador provincial y candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Ponferrada, Javier Arias, ha mostrado este jueves en un acto de su partido su apoyo a la huelga del servicio de recogida de basuras de la capital del Bierzo, el cual consideran que debería estar municipalizado. La gestión directa, aseguró Arias, que propone su coalición es lo que piden asimismo el comité de empresa “y la mayoría de los trabajadores”.

Arias aprovechó también para criticar el, a su juicio, “despropósito” de las obras en Ponferrada y dijo que muchas de ellas eran “electoralistas” y ha cargado contra el Ayuntamiento por no ofrecer alternativas a la movilidad para personas en silla de ruedas o familias con carritos de bebé. Asimismo, no dudó en calificar alguna de estas obras de “chapuza” y pidió más zonas verdes e en el centro de la ciudad, carriles bici y una perspectiva en materia de transporte colectivo que contemple “un consorcio metropolitano” que ofrezca la posibilidad de no recurrir al coche a personas tanto de los barrios de Ponferrada como de otros municipio de la comarca del Bierzo.