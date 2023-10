El PP de Ponferrada carga contra el exalcalde Ramón por su papel en la huelga de basuras

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y el concejal delegado de Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil, Transportes y Movilidad, José Antonio Cartón. / QUINITO

“Olegario Ramón no ha dejado ningún derecho fundamental sin vulnerar como alcalde”, sentencia la Junta Local del PP de tras conocerse que un juzgado considera “abusivos” los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Ponferrada durante la huelga de recogida de basuras.

El PP considera que tanto el alcalde, Olegario Ramón, como el exconcejal de Personal y Seguridad, José Antonio Cartón, “deben pedir perdón a los trabajadore por haber querido impedirles un Derecho Constitucional y a los ciudadanos por no saber atender su necesidades en limpieza”. El presidente de la junta local de Ponferrada del Partido Popular, Carlos Fernández, recuerda en un comunicado que “en reiteradas ocasiones, se advirtió por parte del Grupo Municipal Popular de que esto no se estaba haciendo bien. A algunos, se le llena la boca presumiendo de espíritus sindicalistas, pero la realidad les desmiente”.

“Se puede lograr el mismo objetivo, respetando los derechos de todos, pero eso a los socialistas no les preocupó nunca, se creyeron gobernantes absolutos sin necesidad de respetar las leyes y obviando lo que les advertía la oposición. Eso nos muestra fácilmente todo lo que no debemos hacer nosotros gobernando”, añade Fernández, quien también considera que “no hacer caso al sentido común, ni a las advertencias de la oposición, ni a las organizaciones y asociaciones que no les resultaban simpáticas tiene estas consecuencias: que tienen que intervenir los jueces para recordarles lo que no es legal”.