Rosa Luna, en el centro, acompañada por dos consejeros comarcales del PP. / QUINITO

La portavoz del PP en el Consejo Comarcal del Bierzo, Rosa Luna, pidió este martes al presidente comarcal que reivindique una mayor implicación de la Diputación de León en la institución, siguiendo los pasos de la Junta de Castilla y León, que, recordó “ha cumplido con sus compromisos, plasmados en un convenio marco que supone un impulso competencial, institucional y económico para el Consejo Comarcal gracias a los 1,2 millones de euros que aportará durante cuatro años”.

En este sentido, Luna señaló el decremento de la partida destinada a gastos de medio ambiente en los presupuestos del Consejo para 2021 viene provocado porque “falta el importe de la Diputación para las juntas vecinales. No sabemos cuánto va a dar la Diputación y no es de recibo no saberlo a estas alturas”. De hecho, apuntó que la institución provincial “pagó la semana pasda el 70 por ciento de las anualidades de 2019 y 2020”.

Por otro lado, Rosa Luna ha pedido al presidente comarcal una revisión del Plan de Juntas Vecinales después de que la Diputación de León anunciara que pagará el cien por cien de las obras al resto de pueblos de la provincia: “No queremos que haya discriminación con los pueblos del Bierzo, que actualmente reciben el 90 por ciento de esos gastos y tienen que aportar ellos mismos el 10 por ciento restante”. En todo caso, la portavoz ‘popular’ sugirió que, de no hacerlo la Diputación, sea el Consejo Comarcal quien se haga cargo de esa diferencia.

A vueltas con la sede

En otro orden de cosas, Rosa Luna mostró su sorpresa después de que en el pleno del martes el presidente Gerardo Álvarez Courel anunciara que los 116.000 euros de gastos de funcionamiento que no hay que devolver a la Junta se destinarán a financiar la nueva sede del Consejo Comarcal del Bierzo, mientras que el portavoz socialista reclamaba que debe ser el propio Gobierno autonómico quien pague dicha sede. “La Junta ya ha hecho su aportación en esos 1,2 millones del convenio marco, que además se pueden destinar a otras cosas”, apuntó.