El PP pide aumentar las plazas MIR de medicina familiar

Amparo Vidal / EBD

La procuradores leoneses en las Cortes de Castilla y León, Amparo Vidal, Ricardo Gavilanes y Smara Morala afirman que “tal y como hemos manifestado reiteradamente desde el inicio de la pandemia, la Consejería de Sanidad, con la consejera a la cabeza, ha mostrado siempre especial preocupación y ocupación por la sanidad berciana. Esta preocupación pasa por el honesto reconocimiento de la dificultad que atraviesa la atención primaria: a los efectos de la pandemia sobre los profesionales se suma la falta de médicos en especialistas en medicina familiar y comunitaria”.

Así mismo reconocen que la falta de profesionales dificulta la cobertura de las vacaciones permisos y bajas, “pero son recortes, no hay motivos inconfesables, no hay medias verdades, es una evidencia que cualquiera puede comprender y en la que trabajamos para que esas dificultades tengan el menor impacto en los ciudadanos; a otros esto no les importa, están demasiado ocupados en la utilización de la sanidad como arma política”.

En este sentido afirman que “se trata única y exclusivamente de la ausencia de especialistas en el mercado laboral. En el Partido Socialista lo saben pero ellos están a otra cosa, a intentar confundir a la población, a mandar mensajes demagógicos, exigencias que no se pueden cumplir ni en Castilla y León ni en el resto de Comunidades”.

Previsiblemente en los próximos años “vamos a seguir sin contar con un número de profesionales que permita la cobertura completa de plantillas y de incidencias, por lo que es necesario tomar medidas a corto, medio y largo plazo tanto por parte de las Comunidades como del Gobierno Central y, de hecho, algunas ya lo están haciendo”.

“Creemos que hay que ofrecer condiciones similares a las mejores del Sistema Nacional de Salud en contratación y en condiciones laborales para el personal eventual y exigimos al Ministerio de Sanidad que aumente la oferta de plazas MIR de medicina familiar y comunitaria para absorber la bolsa de médicos que no cuentan con el título de especialista y por lo tanto no pueden ser contratados por la administración, alrededor de 7.000”, afirma Vidal, que exige también que “el Ministerio agilice, manteniendo los estándares de calidad, la homologación de los títulos de especialista no obtenidos en la Comunidad Europea para poder poner especialistas a disposición de la Administración”.

Finalmente los procuradores instan al Partido Socialista a “volver a la realidad y a dejar de banalizar con un tema tan serio como la sanidad”. “Ni se genera riqueza imprimiendo dinero ni los médicos salen de debajo de las piedras. No nos escondemos, trabajamos. Somos valientes pero no temerarios, con valentía reconocemos el problema y buscamos soluciones reales a la falta de profesionales”.