Cargos del PP de León llevan ante la Fiscalía al presidente provincial

Javier Santiago Vélez. / QUINITO

Un grupo de cargos del PP de León, encabezados por el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía contra el presidente provincial, Javier Santiago Vélez, al que atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental, según confirmaron a Ical fuentes del partido.

El hecho supone un nuevo capítulo tras la crisis abierta tras la publicación de audios, durante las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, en las que llegó a afirmar que el “problema es que la gente no sabe votar”. Precisamente este lunes el comité ejecutivo extraordinario del PP leonés aprobó el nombramiento del berciano Jorge Blanco Cobos como nuevo secretario provincial tras la dimisión de David Fernández el pasado 23 de junio a raíz de la publicación de esos audios. Vélez hizo entonces un llamamiento a la unidad, el trabajo y el compromiso para afrontar las próximas citas electorales pero, por ahora, esa hegemonía no parece garantizada.

El líder provincial de los ‘populares’ no ha querido entrar a analizar el fondo de esta nueva denuncia, que se suma a la presentada por Manuel García hace un año por la supuesta existencia de afiliaciones irregulares. Javier Santiago Vélez considera, no obstante, que se trata de un calco de la anterior –pendiente de audiencia prevista para el próximo otoño–, que estaba dirigida hacia el partido y en la que no se le mencionaba como persona física, como sí ocurre ahora.