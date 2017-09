El diputado del PP por León, Eduardo Fernández, hizo hoy un llamamiento a los grupos de la oposición, en especial al PSOE, para que respalden el Real Decreto que tiene previsto sacar adelante el Gobierno en relación a las centrales térmicas. Esta normativa pretende favorecer la compra de mineral autóctono así como evitar la intención de cierre de las centrales térmicas. La próxima semana se abre el periodo de alegaciones lo que permitirá “saber bastante del contenido” porque “todo el mundo tiene interés en que su posición se escuche”.

Por ello, y después de dos meses de silencio del Grupo Socialista, Fernández aclaró que la posición del Grupo Popular en el mes de julio “sigue estando vigente” y reclama el apoyo para que el Gobierno pueda aprobar una normativa “que facilite la continuidad de las empresas eléctricas en sus actuales instalaciones térmicas”. Aunque en el caso de Anllares, Fernández reconoció que la situación es “mucho más complicada” después de que anunciara su cierre en mayo, se quiere defender la continuidad de Compostilla.

Sobre la postura socialista, Eduardo Fernández consideró que a partir de la próxima semana tendrán la ocasión de respaldar al Gobierno “por algo que no es que quiera el Ejecutivo, sino que lo quiere la sociedad berciana, la asturiana… y todo el que tiene que ver, no solo con la producción de carbón, sino que tiene preocupación por que España tenga una fuente autóctona y no dependiente de los avatares internacionales”.

Fernández se preguntó dónde estuvieron los parlamentarios socialistas de la provincia de León cuando se les reclamó ayuda y esa petición era “un clamor”. Además, lamentó que en las visitas que realizan a la provincia de León, los cargos socialistas se muestren “muy pro carbón”, una postura que modifican en Madrid donde “no están cuando tienen que darle al botón para la aplicación de la convalidación de los decretos ley”, dijo.

Por último, el diputado nacional aclaró que lo que intenta el Gobierno es intentar “complicar” a las térmicas la posibilidad de que se produzcan cortes de luz, “no solo para advertirles que puede haber consecuencias económicas, sino que también el Gobierno pueda decir no en su autorización”, de ahí la modificación de la normativa reglamentaria que se pretende sacar adelante.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, informó de la reunión de la Mesa de la Energía el próximo lunes para terminar de recoger las alegaciones y redactar un documento “único”, que se espera aprobar “por unanimidad” para remitirlo a la elaboración del borrador del Real Decreto. Álvarez Courel recordó que estas alegaciones tendrán que tener “por encima de todo” la petición de la quema de carbón nacional así como que las centrales térmicas “no están operativas, sino que estén activas”. Además, la investigación será “la tercera pata del banco”, en especial contando con unas instalaciones “punteras” como son las de la Ciudad de la Energía (Ciuden).