El PP de León insta al PSOE a “alzar la voz ante Sánchez para evitar una nueva tragedia en el Bierzo con la pérdida de LM”

Concentración de trabajadores de LM Ponferrada durante el primer día de huelga. / C. Sánchez

La diputada nacional del PP, Carmen González Guinda, sale al paso de las declaraciones del alcalde de Ponferrada acusando al PP “de expandir bulos sobre el futuro de la fábrica de LM Wind Power de Santo Tomás de la Ollas, y afirma que el PP no crea alarmismo, no genera un problema donde no existe y no se inventa las palabras del Gobierno, pues en realidad se trata de una contestación parlamentaria, y en cuanto que son palabras escritas, no son susceptibles de una interpretación y no se han dicho de manera improvisada, sino que han sido corregidas por múltiples manos”. De este modo, González Guinda reitera que “el Gobierno afirma que el problema de la factoría de LM en Ponferrada es la localización de la fábrica que produce las palas”.

Los populares aseguran que “no hace falta añadir, quitar alguna frase importante, o interpretar sesgadamente lo que se dice. Tampoco es que esta contestación forme parte de algún documento de trabajo del Gobierno que se haya sacado de contexto, sino que se trata de una contestación parlamentaria a las preguntas hechas precisamente por los despidos producidos en LM, lo que el Gobierno considera sus causas y su proyección de futuro, es decir, “que existe una relación inmediata de causa y efecto entre nuestras preguntas y la posición del Gobierno sobre los despidos”.

“Todo esto puede descolocar a los socialistas de León y de Ponferrada, pero eso no significa que estemos inventando nada, sino que tienen un problema con su propio partido. Un problema que se extiende a los trabajadores, las familias y los ponferradinos que tienen que sufrir un Gobierno que permite a empresas como esta, y como las eléctricas, hacer y deshacer sin importar el perjuicio a los intereses de los ciudadanos y de sus trabajadores”, explican en un comunicado.

Desde el PP recuerdan que “los parlamentarios socialistas y el alcalde de Ponferrada deben representar a todos los ciudadanos, y no solo los intereses de su partido, por lo que instan al PSOE a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez, de manera inmediata, un cambio de orientación en estas posiciones, ya que a buen seguro tanto LM como otras empresas ya habrán tomado nota de la permisividad del Gobierno y de su comprensión con las deslocalizaciones del interior hacia la costa, lo que aboca a territorios como el Bierzo, no ya a no ganar nuevos proyectos, sino a perder los actuales”.

El PP de León concluye señalando que “de lo que se trata ahora es de evitar que, por el entreguismo de los representantes públicos del PSOE leonés no alzando la voz nos llegue una nueva tragedia al Bierzo que se sume a la que ya estamos sufriendo debido a la decisión ministerial del precipitado cierre de las centrales térmicas”.

El alcalde de Ponferrada niega que LM “tenga previsto un plan de deslozalicación”

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, hizo un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad el pasado 3 de octubre ante las informaciones alarmantes difundidas por el representante del PP en el Ayuntamiento, Marco Morala, según las cuales el Gobierno central tiene conocimiento de un plan de deslocalización de la factoría de palas eólicas de LM en el polígono de La Llanada.

Ante ese tipo de informaciones, el alcalde de Ponferrada ha mantenido esta misma mañana contactos directos con el director general de Industria del Gobierno de España, Galo Gutiérrez, y con la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, quienes le han asegurado de forma oficial que sigue plenamente vigente y con vocación de cumplimiento exhaustivo el acuerdo firmado en su día, por el que LM se comprometía a mantener la actividad, con el ajuste de plantilla que se produjo hace unas semanas.