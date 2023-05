El PP es el “instrumento de cambio, futuro y liderazgo” que Ponferrada necesita, dice Morala

La candidatura del PP presenta su balance de fin de camapaña. / EBD

La candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Ponferrada, encabezada por Marco Morala, ha presentado esta mañana su balance de la campaña electoral para estas municipales. El candidato ha agradecido a simpatizantes, afiliados y al conjunto de la candidatura su agradecimiento, con especial hincapié en la labor de la directora de campaña, Lidia Coca.

La del PP es una candidatura que sirve de “instrumento de cambio, futuro y liderazgo” en Ponferrada, considera Morala, quien además señala que eso es lo que necesita Ponferrada. Colectivos y asociaciones se acercan al PP, aseguró Morala, para mostrar su confianza en que es “el único instrumento” para mandar “a Olegario Ramón y al Partido Socialista a la oposición”.

El candidato ha reiterado su compromiso de “no implantar la Zona de Bajas Emisiones” tal y como la ha diseñado el equipo de Gobierno. Marco Morala ha asegurado que cumplirá con la Europa pero sin dejar de “cumplir con los ponferradinos”. Considera que no ha habido diálogo sino improvisación y que en Ponferrada, además, no hay un problema de contaminación. Además, lamenta que no exista una memoria económica sobre el impacto de la ZBE.

Su propuesta parte de una moratoria hasta 2026 para esta medida y “diálogo” para diseñar “entre todos” una zona que, según el PP, debería restringirse al Casco Antiguo.

Empleo, empleo y empleo

“Empleo, empleo y empleo”, ha recordado Marco Morala como gran reto de la política berciana. Que los jóvenes no marchen y, para ello, el compromiso de “llenar los polígonos industriales”. La Junta “contribuirá” a este empeño, ha dicho Morala. “A este candidato le arropa” el presidente Fernández Mañueco, aseguró Morala, frente a los “políticos del siglo pasado”, dijo en referencia a Zapatero y Bono, históricos socialistas que han venido a apoyar al candidato Olegario Ramón, quienes, a juicio del popular, no tienen “ninguna credibilidad”.

Morala ha expresado su compromiso con los trabajadores de LM y asegurado que estará a la altura, si es alcalde, para lograr “el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

Para finalizar, ha pedido “que haya juego limpio” y ha hecho una nueva llamada al “voto útil”, a “concentrar” en el PP el “voto necesario” para cambiar la política local.

El PP celebrará la fiesta de fin de campaña esta tarde en el Casino.

Polémica en el servicio de Bomberos

Tras las informaciones vertidas por un medio de comunicación de índole provincial, que se hace eco de una denuncia por parte de dos trabajadores del servicio de Bomberos contra el jefe del mismo, Olivier Bao, y el concejal del Área, José Antonio Cartón, el candidato del PP ha pedido respeto a la presunción de inocencia. Morala ha dicho que entiende que las acusaciones son graves y que Ponferrada no debería estar "sumida" en una situación así, por lo que ha pedido al alcalde que cese al concejal y que este segundo se retire de la carrera por la pedanía de Fuentesnuevas.

Limpieza en la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada y candidato a la alcaldía, Marco Morala, también ha destacado este viernes la necesidad de mejorar la limpieza y el cuidado de la ciudad para hacerla más habitable y atractiva tanto para los residentes como para los turistas. Morala critica la falta de atención por parte del candidato socialista y su equipo de gobierno, quienes reconocieron la falta de limpieza y el deterioro en el servicio de recogida de basuras, pero no tomaron medidas efectivas al respecto, considera el PP. El candidato del Partido Popular promete impulsar medidas inmediatas para corregir la desatención en la limpieza, especialmente en algunos barrios y pueblos que han sufrido un abandono notable en la recogida de basuras y en el mantenimiento de sus espacios verdes y jardines. Morala enfatiza la importancia de una gestión municipal eficiente y la necesidad de establecer una planificación consensuada para reforzar la recogida de basuras en áreas específicas, cuidar del material y restituir los contenedores soterrados eliminados. Además, propone la aprobación de una nueva ordenanza municipal para la gestión y protección del arbolado urbano, parques y jardines. Marco Morala insta a votar al Partido Popular como la opción de voto útil para lograr una limpieza óptima y un mejor cuidado de las zonas verdes en Ponferrada.