El secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez. / N. Valverde

El secretario general del PPCyL y vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez, contestó este martes a la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que sí se les va a ocurrir decir “no” a la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para hablar de los incendios en un pleno del Parlamento.

Vázquez lamentó que el Partido Socialista en todo este tiempo se haya limitado a presentar “un escrito de dos líneas diciendo que quieren que comparezca el presidente de la Junta” y ahora, Ana Sánchez, “ante la mesa Mesa que tenemos este jueves en las Cortes Regionales dice que no se nos ocurrirá decir que no comparezca. Pues sí lo vamos a decir porque todavía no ha ha acabado la campaña de incendios”.

Así, el dirigente popular adelantó la posición de su grupo en la Mesa de las Cortes, prevista para este jueves, en cuyo orden del día figura el escrito de la oposición socialista en el que pide la comparecencia del presidente de la Junta para explicar la gestión en los incendios de este verano, con más de 65.000 hectáreas quemadas.

Francisco Vázquez dejó claro que la campaña de incendios termina a finales de septiembre. “Se hará en su momento, no cuando diga el Partido Socialista, que está totalmente descomprometido con Castilla y León y solamente al rebufo de Pedro Sánchez”. Además, les acusó de llevar todo el verano de vacaciones, “desconectados y descomprometidos” con esta Comunidad, con “una falta total de apoyo a la Junta y a los trabajadores”, a los operativos que han participado en los incendios.

Según Francisco Vázquez, a los socialistas “no les importa el dolor de los castellanos y leoneses, solo sacar rédito político, a ver si con estos de los incendios sacan algunos votos”, lo que calificó como un comportamiento “vergonzoso” y que “se alegren como lo han hecho durante todo el verano con las desgracias de los incendios”, cómo si solo ocurrieran en Castilla y León cuando se está quemando “media España y el máximo responsable es Pedro Sánchez”. El secretario autonómico del PPCyL insistió en lamentar el Partido Socialista de esta Comunidad nunca vaya a estar en “arrimar el hombro y exigir más financiación al Gobierno de España”.

“Esta es la soberbia del PSOE”, denunció Vázquez, que no quieren que el Gobierno dé más financiación a la Junta de Castilla y León, cuando es el dinero de los impuestos de todos los españoles. “Algunos se creen que el dinero lo pone Pedro Sánchez, cuando va en el Falcon, y lo va tirando por las ventanilla, es de los impuestos de los españoles”.

El dirigente del PP de Castilla y León resaltó “la sumisión” del PSOECyL a Pedro Sánchez, “esa “mansedumbre que tiene con sus superiores, la podían utiliza alguna vez para mejorar la vida de los castellanos y leoneses”. En su crítica, Vázquez también sostuvo que no ha habido desde el Partido Socialista de Castilla y León “ni una sola palabra de condena a los irresponsables e imprudentes causantes de los incendios forestales”.