El PP asegura que “no pasa nada” por aplazar el pleno de presupuestos

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno. / QUINITO

El concejal de Hacienda de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, remitió este miércoles un audio a los medios en el que resta importancia al aplazamiento del pleno de presupuestos que iba a celebrarse por la mañana e insiste en que se desconvocó para estudiar las enmiendas presentadas por Vox a principios de esta semana.

Moreno asegura que dichas enmiendas “lógicamente no podían estudiarse a 24 horas del pleno y no han pasado por la Comisión de Hacienda del pasado viernes. Ante esto había dos caminos: llevarlas a pleno y continuar con el debate sin poder estudiarlas o incorporarlas a un próximo dictamen para ver la implicación técnica, que es por lo que hemos optado. Esto es transparencia. Es verdad que nos hubiera gustado que se presentasen las enmiendas en plazo, pero no pasa nada, se desconvoca el pleno y próximamente se podrá volver a convocar“.

El concejal de Hacienda también señaló que el decreto firmado por el alcalde para los ediles de Vox suponía “un aumento de servicios, no un área delegada” y “al ir ligados al pleno de presupuestos, lo que se ha hecho es revocarlos”. Sin embargo, no hizo referencia alguna a la renuncia de Patricia González y Gerardo González a sus atribuciones presentada este mismo miércoles.

Contestación del PP a Olegario Ramón

Sí se refirió Moreno a las declaraciones del portavoz del PSOE, Olegario Ramón, que tildó de “triste y patético” el devenir de los hechos en las últimas 24 horas: “El señor Ramón ha entrado en escena como de costumbre, embarrando, y ahí no nos va a encontrar nunca. Aquí hay un equipo de gobierno sólido, firme, que forman dos partidos: PP y Coalición por el Bierzo, que estamos trabajando muy a gusto y vamos a seguir haciéndolo. No vamos a admitir ningún tipo de lección de personas como el señor Ramón, que han votado a favor de la amnistía o de llevar dinero a Cataluña a costa de no tenerlo en Ponferrada. Le pido tranquilidad, sosiego y que, si no quiere unirse, por lo menos que no entorpezca”.