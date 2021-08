El PP califica de “pobre” el programa de La Encina 2021

Marco Morala, durante un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, criticó con dureza el programa de las fiestas de La Encina 2021 que había presentado la concejala Lorena Valle unos minutos antes. En un comunicado, Morala califica el programa de “pobre” y acusa al equipo de Gobierno de organizar las fiestas “con desgana y apatía, por pura obligación pero sin creer en ellas. Este programa manifiesta las dificultades del alcalde y de su equipo de gobierno para anticiparse, siempre se achican ante las dificultades y así le va con ellos a la actividad municipal”.

El portavoz ‘popular’ reprochó al alcalde su “falta de imaginación” y no haber actuado con más previsión, apuntando que “deben de ser los únicos españoles que no saben la que cae”, y señaló contradicciones en los actos programados para la primera semana de septiembre: “Feria sí, orquestas no ayer, y ahora orquestas a medias; distinto rasero ante idénticas exigencias sanitarias. Prueba de que se puede adelantar algo el horario y no crear tensiones innecesarias e incertidumbre, así como desconfianza en el control de los accesos y limitaciones de aforo cuando no los haga la policía o protección civil”.

Por otro lado, Morala también criticó la falta de información a los grupos de la oposición al afirmar que “sus ideas agotadas quedan al descubierto en la actual situación sanitaria. La gente se lo temía cuando han recurrido a su viejo truco de ir soltando píldoras antes de contar a los grupos en el ayuntamiento sus escasas propuestas, como obligaría la más elemental deferencia política, de la que también demuestran carecer. El anuncio oficial de las fiestas resulta decepcionante, sin el menor paliativo”.