El PP de Ponferrada reclama al alcalde “compromiso con la ciudad y no servilismo ante la visita de Sánchez”

Marco Morala. / QUINITO

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada y presidente local del PP, Neftalí Fernández, reclama al alcalde “compromiso con la ciudad y no servilismo con su partido ante la próxima visita de Pedro Sánchez. Viene a una tierra que produjo mucha electricidad y en la que decidió arbitrariamente cerrar unas térmicas que en otros países europeos siguen funcionando. Ni transición, sino abandono, ni justa, sino salvaje”, explican los populares en un comunicado.

El PP de la capital del Bierzo achaca a ello “el precio de la luz, que en Ponferrada afecta especialmente a las personas con menos recursos y a unas empresas que pierden competitividad a marchas forzadas. Eso cuando no se les muestra el camino para que se vayan al litoral, como a las fábricas de palas eólicas como LM”.

“Viene el presidente de un gobierno que ha humillado con saña al alcalde negándole subvenciones al ayuntamiento que eran justas e imprescindibles para el desarrollo de Ponferrada, pero un presidente que complacientemente le da lo que a nosotros nos corresponde a la Cataluña de los independentistas”, aseguran.

“Esperamos que el alcalde ejerza de representante de todos y no solo de aplaudidor de su partido para buscar un sillón en un lugar ajeno al ayuntamiento de Ponferrada donde la toma de decisiones sea más liviana. Tiene donde elegir: fondos de transición energética que pasan de largo, Ciuden con el nuevo edificio cerrado y van tres años desde que gobierna Sánchez con la obra terminada y deteriorándose a marchas forzadas, la autovía a Orense con pedagogía para no hacerse cuando deberían llevar las máquinas más de un año trabajando en el terreno, cada vez menos servicios ferroviarios y nada de las inversiones proyectadas para reducir los tiempos de viaje, plataforma logística que se transforma en apartadero de trenes de juguete, el dinero para la Tebaida que no llega, y todo así. Pero ante ese abandono ofensivo veremos de nuevo el entreguismo acostumbrado. Se sacarán de la chistera otras promesas con las que hacer olvidar estos incumplimientos y al alcalde le parecerá estupendamente, no vaya a ser que peligre. Del presidente del gobierno que ha subido el precio de luz hasta lo insoportable ha llegado hace unos días que las fábricas mejor en el litoral que en el interior, pero dirán que aunque son palabras literales del gobierno, lo inventan otros”.