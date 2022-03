El concejal de PP Fran Domínguez reclama "un uso exclusivamente deportivo del Colomán Trabado"

Los aspirantes a policía municipal realizan las pruebas físicas en el Colomán Trabado / QUINITO

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Fran Domínguez reclama "un uso exclusivo de esta instalación municipal, ante el riesgo de mayor deterioro si se destina a otros fines. El concejal encargado de deportes debería priorizar las peticiones de los deportistas ponferradinos, sin esperar a que se conviertan en quejas”.

"Las máquinas en el Colomán Trabado hay que meterlas, como demandan los deportistas, tanto de atletismo como de rugby, cuando marca el ritmo de las competiciones y de los entrenamientos deportivos y no al antojo de la promoción de otras actividades que nada tienen que ver con el deporte y que deberían ubicarse en otros lugares. No se trata de que no se hagan, sino de que el ayuntamiento haga compatible la práctica deportiva con la celebración de cualquier evento no deportivo, que no son cosas excluyentes, a pesar de las explicaciones del concejal", explican los populares en un comunicado.

"El período de uso más intensivo de los clubes deportivos es de septiembre a mayo, por lo cual las obras deberían ejecutarse entre junio y agosto. Cualquier otro calendario trastocaría la práctica deportiva y es indefendible, porque la prioridad es el deporte ponferradino", apuntan desde el PP de Ponferrada.

"Defender el deporte en Ponferrada es promover su práctica desde las edades más bajas, favorecer su diversificación para todos los deportes -cosa que también se limitaría aquí porque se afecta de lleno a dos deportes cuya práctica no puede trasladarse a otras instalaciones- y priorizarlo frente a cualquier otra cosa en las instalaciones que se construyeron, se mantienen y se deberían arreglar para el deporte. Lo demás es servirse del deporte para la foto y la propaganda, pero no servir a los deportistas", concluyen.

Quejas de los atletas bercianos

Los atletas bercianos que entrenan en el estadio Colomán Trabado mostraron su malestar ante el anuncio de que el festival Planeta Sound se celebrará este verano de 2022 en esta ubicación.

Los medios a través de los que se han consolidado las protestas han sido las redes sociales, donde los atletas han difundido el cartel del festival con sugerencias como "concierto en otro lugar" o "para entrenar". Algunos incluso han llegado a proponer que el festival se desplace al Toralín, también propiedad municipal y fuera de uso en esas fechas.