El PP de Ponferrada critica el estado de la fuente Luis del Olmo

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, denuncia que "no puede ser tan difícil que funcione una fuente como la de Luis del Olmo, que llevaba haciéndolo años hasta que llegó Olegario". El popular exige al equipo de gobierno que ponga en marcha, y de manera inmediata, los arreglos de la fuente de la plaza Luis del Olmo que lleva sin funcionar adecuadamente desde hace meses.

Morala achaca a "una muestra de abandono y desidia" por parte del Ayuntamiento de Ponferrada el estado en el que se encuentran las infraestructuras municipales, especialmente aquellas que sirven para atraer el turismo a la capital berciana. El PP municipal critica en un comunicado de prensa que "si no son capaces de arreglar el mecanismo de una fuente, se entiende por qué no son capaces de gestionar y sacar adelante la ciudad; y dejan bien claro que son el problema y no la solución".

El grupo municipal popular en Ponferrada se queja de una situación en la que consideran que se está produciendo un abandono en la gestión de la ciudad, con muchas actividades realizadas por su actual alcalde con fines electoralistas. Por todo esto, exigen al alcalde Olegario Ramón que ponga en marcha un plan para mantener las infraestructuras urbanas, como la fuente Luis del Olmo, más "vistosas" con el fin de servir a la imagen turística del municipio.