El PP de Ponferrada insta al equipo de Gobierno a impulsar el proyecto de la Tebaida “aunque sea sin subvención”

Imagen del Monasterio de San Pedro de Montes , en la Tebaida Berciana

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, insta al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital del Bierzo a impulsar “el proyecto comprometido por el alcalde, Olegario Ramón, en diciembre de 2019 aunque se haya perdido la subvención de 3,4 millones de euros de los fondos Next Generation para la Tebaida”.

“Suponemos que el alcalde ha tomado ya medidas bien armadas para los dos millones de euros que comprometió para la Tebaida aunque se haya quedado sin subvención”, explica Morala a la vez que se pregunta “si los proyectos que estaban muy bien armados se caen a la primera criba, qué pasará con los que hagan con la desidia de siempre. Será también culpa de los demás que dan mala imagen a la Tebaida”.

“Que el equipo de Gobierno se deje de armar proyectos y pase directamente a financiarlos, que será la forma de que se vea algo de dinero en el territorio. Conformarse con alegar decepción es una demostración de no saber gobernar; claro que peor es ni siquiera dar la cara, como algún concejal que se cansa de colgarse medallas por estos temas y luego ya vemos que detrás de su trabajo no hay nada. Ya dice algún vecino que entre el alcalde que afirma que el proyecto estaba bien armado y el virrey que dice que lo había armado bien, lo único que está armado es el hormigón de la cara dura que gastan los dos. Nosotros nos limitamos a reseñar que el alcalde es tan culpable como el ineficaz concejal de Medio Rural: ni atiende los pueblos ni saca adelante proyectos. No les hacen caso, salvo la Junta de Castilla y León, que tanto a este alcalde como especialmente al concejal que lleva casi siete años de abandono del medio rural les ha demostrado el compromiso con presupuestos, todavía el último la semana pasada. Por el otro lado, mucho hablar de los fondos Next Generation del gobierno socialista, pero una vez más, para otros y no para Ponferrada, porque no le hacen caso ni los suyos”, destacan los populares en u comunicado”.

Desde el PP de Ponferrada creen que el alcalde de la capital del Bierzo “se esconde detrás del concejal de medio rural y este se ha escondido tan bien que ni explicaciones ha dado”. En otro orden de cosas, los populares aseguran que “la mala imagen no la da la basura sin recoger, los baches y la desidia, sino quien pide que se solucionen. Si sus pedáneos están satisfechos ante esa situación, que se lo expliquen a los vecinos que no lo están, no a nosotros. Qué oportunidad para estar callados, en lugar de hacerles desfilar ante el ayuntamiento precisamente el mismo momento que el gobierno les da la enésima bofetada en forma de denegación de ayudas. Ahora, ¿detrás de quien se esconderán para ocultar su incompetencia y la pérdida de subvenciones que, a pesar de anuncios a bombo y platillo no llegan nunca? Como siempre, la eterna cantinela de la huida hacia adelante: lo que no le dan ahora ya se lo darán en otra convocatoria de subvenciones, y así hasta el infinito y más allá”.