El PP de Ponferrada acusa al equipo de Gobierno de “apropiarse de la propuesta de acondicionar el paseo del río Sil”

Río Sil a su paso por Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, recuerda “las críticas socialistas cuando el 28 de abril de 2015 el Partido Popular lanzó la propuesta de acondicionar un paseo en las márgenes del río Sil.

“Lo peor que tiene la hemeroteca”, asegura el PP en un comunicado, “es que arruina al equipo de gobierno socialista cuando se quieren apropiar de la idea y del proyecto de arreglar los alrededores del rio a su paso por Ponferrada. En la primera reunión de la entonces alcaldesa con el subdelegado del gobierno Sánchez a finales de agosto de 2018 ya se instó a la máxima celeridad con este proyecto. La máxima celeridad ahora parece ser por ponerse la medalla de las ideas de otros ante la abrumadora falta de imaginación para proponer nuevos proyectos”.

“Una firmita nueva”, continúan, “y que parezca que todo es de ahora. Nuevo proyecto y comienzo el año próximo para que hagan algo en primavera a ver si se olvida de dónde venía todo. Como tantas veces en Ponferrada, aciertan cuando rectifican y cuando toman ideas de la oposición, sobre todo si se trata de apropiarse de iniciativas que ya vienen de anteriores equipos de Gobierno. Luego harán como en la calle Estafeta y dirán que menos mal que ellos se han acordado del proyecto del río, que llevaba cincuenta años sin mirarse. Esperamos que el resultado de haberse apropiado de este proyecto sin ningún pudor tenga de verdad un sentido de continuidad institucional en las obras, y que ya que carecen de ideas y financiación, al menos no rebajen las expectativas del proyecto inicial como viene siendo habitual en el caso de Olegario, al que los suyos no le conceden precisamente todo lo que pide. Esta obra debe acometerse en su integridad y no aceptarse que se haga algo para que parezca que no se abandona el proyecto”.

“Ni la obra de arreglo del paseo del río ni la de la restauración del Castillo viejo van a ser legado del actual alcalde como si lo será el Banco frente al Castillo y la tasa de la basura, pero al menos que retomen lo que las administraciones del Partido Popular dejaron en marcha en condiciones de servir a la ciudad en las próximas décadas. Lo más importante es poner a disposición de los ciudadanos mejores infraestructuras; cuando uno se preocupa más por la foto in situ y la medallita no se hace precisamente el mejor servicio a la ciudad”, puntualizan.